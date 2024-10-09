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  • Каменский о СКА и потолке зарплат: «Если они полностью выполняют регламент, какая критика может быть? Любая команда хочет получить хороших игроков, выиграть Кубок Гагарина»
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Каменский о СКА и потолке зарплат: «Если они полностью выполняют регламент, какая критика может быть? Любая команда хочет получить хороших игроков, выиграть Кубок Гагарина»

Валерий Каменский высказался о критике в адрес СКА за отношение к потолку зарплат.

– Что вы думаете о критике в адрес СКА за отношение к потолку зарплат?

– В КХЛ есть регламент. Если они выполняют его полностью, то какая критика может быть?

Любая команда хочет получить хороших игроков, любая команда хочет выиграть Кубок Гагарина. Главное – соблюдать все законы, правила, регламент КХЛ.

В этом ничего плохого я не вижу. Все пытаются взять лучших игроков, чтобы команда была сильнее. Главное – выполнять регламент.

– СКА прописывает обширные бонусы новичкам.

– Это личное дело клуба, это я обсуждать не могу. В регламенте это не запрещено, поэтому они, наверное, на это и идут, – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoЧемпионат.com
деньги
потолок зарплат
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