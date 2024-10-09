Михайлов об ордене «За заслуги перед Отечеством» II степени: «Это всегда почетно. Есть какая-то гордость за страну. Стараемся, чтобы жизнь становилось лучше»

Борис Михайлов высказался о том, что он был награжден орденом.

Михайлов по указу Владимира Путина был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Это всегда почетно и есть какая-то гордость за страну, где мы живем и работаем.

Стараемся, чтобы жизнь становилось лучше. К этому нужно стремиться и делать так, чтобы все было отлично», – сказал двукратный олимпийский чемпион, почетный президент ЦСКА Борис Михайлов .