Кожевников о Гатиятулине: «Почему татарские ребята считают, что, прислонившись на недельку к лавочке «Ванкувера», их тренер стал другим? Смешно – где Ванкувер и где Казань?»

Александр Кожевников высказался о стажировке Анвара Гатиятулина в НХЛ.

«Постоянно говорю о том, что давайте вместе раскручивать КХЛ , а не НХЛ . И давайте вместе делать рекламу нашим хоккеистам.

Вот на этой неделе звонит мне кто-то из Татарстана. Спрашивает, согласен ли я с тем, что за неделю командировки в Ванкувер Гатиятулин заразился канадским духом и вышел на новый уровень?

Ну это уже просто смешно – где Ванкувер и где Казань? Почему татарские ребята считают, что, прислонившись на недельку к лавочке «Ванкувера», их тренер стал другим?

Откуда такое неверие в свои силы? И таких примеров – море», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .