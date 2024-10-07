Кожевников о Гатиятулине: «Почему татарские ребята считают, что, прислонившись на недельку к лавочке «Ванкувера», их тренер стал другим? Смешно – где Ванкувер и где Казань?»
Александр Кожевников высказался о стажировке Анвара Гатиятулина в НХЛ.
«Постоянно говорю о том, что давайте вместе раскручивать КХЛ, а не НХЛ. И давайте вместе делать рекламу нашим хоккеистам.
Вот на этой неделе звонит мне кто-то из Татарстана. Спрашивает, согласен ли я с тем, что за неделю командировки в Ванкувер Гатиятулин заразился канадским духом и вышел на новый уровень?
Ну это уже просто смешно – где Ванкувер и где Казань? Почему татарские ребята считают, что, прислонившись на недельку к лавочке «Ванкувера», их тренер стал другим?
Откуда такое неверие в свои силы? И таких примеров – море», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Russia-Hockey.ru
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