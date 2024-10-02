Экс-хоккеист «Молота» Сорокин погиб в зоне СВО
Бывший хоккеист «Молота» Егор Сорокин погиб в зоне СВО.
«В зоне проведения СВО погиб воспитанник пермской школы хоккея, экс-защитник «Молота» Егор Сорокин.
Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Егора», – говорится в сообщении «Молота».
В Olimpbet ВХЛ 27-летний защитник выступал за клубы «Ариада-НХ» «Молот», ЦСК ВВС и «Горняк».
Всего он провел в ВХЛ 91 матч и набрал 9 (4+5) очков.
Опубликовано: Sports
Источник: группа «Молота» во «Вконтакте»
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