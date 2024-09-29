Агент Костина о возможном возвращении игрока в КХЛ: «Клим пока что нацелен на НХЛ. Кто бы что ни говорил, но это лига, на которую все ориентируются в хоккее»
В выставочном матче против «Анахайма» (3:2 ОТ) россиянин набрал 2 (1+1) очка.
– На предсезонные матчи, что в КХЛ, что в НХЛ, не всегда стоит ориентироваться. В принципе все равно нужно ждать сезона. Что касается Костина, то он уже в НХЛ давно, адаптирован к требованиям и свободно владеет языком. Поэтому понимает, что нужно самое главное – найти своего тренера.
– Насколько ему комфортно в «Сан-Хосе»?
– Время покажет. Уже были обмены, когда команды говорили, что мы берем игрока на такую-то роль. Но мы видели обратную ситуацию.
– Насчет возвращения в КХЛ он не думал?
– Он хочет доказать, в первую очередь самому себе, что может играть в НХЛ. Кто бы что ни говорил, но это лига, на которую все ориентируются в хоккее на сегодняшний день.
Да, есть ребята в ЦСКА и «Спартаке», которые вернулись, и это их право. Но Клим пока что нацелен на НХЛ, а дальше посмотрим, – сказал Александр Черных.
Ротенберг об игре СКА: «Мы находимся на уровне «Каролины». Деанджело заметил, что многие детали схожи. Но у нас больше вариантов атаки, поэтому забиваем по 8 голов за матч»
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