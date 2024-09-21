«Сибирь» выиграла 5-й матч подряд после 3 поражений на старте сезона

«Сибирь» продлила серию побед.

Команда Вадима Епанчинцева обыграла «Спартак » в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ – 3:1.

Это пятая победа новосибирского клуба подряд. В данный момент он лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 10 очков в 8 играх.

24 сентября «Сибирь » встретится с «Сочи».