«Сибирь» выиграла 5-й матч подряд после 3 поражений на старте сезона
«Сибирь» продлила серию побед.
Команда Вадима Епанчинцева обыграла «Спартак» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ – 3:1.
Это пятая победа новосибирского клуба подряд. В данный момент он лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 10 очков в 8 играх.
24 сентября «Сибирь» встретится с «Сочи».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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