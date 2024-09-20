Фукале о «Тракторе» и стилистике Lego: «Прикольная идея, которая создает новую атмосферу и дает возможность повеселиться»

Зак Фукале высказался об использовании «Трактором» стилистики Lego.

– Игра [с «Нефтехимиком»] была равная, и я рад, что нам удалось победить. Мне понравилось, что мы становились только лучше — это хороший знак. Очень важно, когда ты способен побеждать, проигрывая по ходу матча. Мы уступали 1:2, но в третьем периоде смогли не только сравнять, но и повести в счете, и в итоге получилось удержать свое преимущество. Это все позитивные вещи.

– Как поддержка болельщиков в первом домашнем матче сезона?

– Я очень рад вернуться на арену, все в команде любят играть здесь. Наши болельщики — невероятные, нам очень повезло с ними. В каждом сезоне энергия трибун разная, и мы чувствовали особую атмосферу из-за того, что это была первая домашняя игра.

– Болельщики подарили вам фигуры игроков в виде человечков Lego.

– Это очень круто. Мы получили уникальные подарки – фантастическая работа.

– Как вы вообще относитесь к новой Lego-теме во время матчей и в клубных медиа «Трактора»?

– Это прикольная идея, которая создает новую атмосферу и дает возможность немного повеселиться, – сказал Фукале после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с клубом из Нижнекамска (3:2).

На днях клуб представил сэйв канадского вратаря в матче со СКА в Lego-стиле.