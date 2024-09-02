Экс-гендиректор «Зенита» о презентации Соболева: «Некрасиво по отношению к СКА. Пиарить один вид спорта за счет другого – не разделяю такой идеи»

Илья Черкасов высказался о презентации Александра Соболева и Лусиано Гонду

– Любая коллаборация футбола и искусства в каком-то виде – всегда хорошо. Это взаимопроникновение разных слоев общества. Наверняка из тысячи человек, которые присутствовали на презентации Лусиано, девятьсот примерно впервые узнали, что существует такая история, как филармонический зал, что там может играть оркестр. Может, из них сто человек потом нет-нет,да и зайдет в филармонию.

Это замечательно. Мы же за гармоничное развитие личности. Хорошая акция со стороны «Зенита». Когда клуб обратился к нам с такой просьбой, я с удовольствием их пустил в зал.

В свое время, когда президентом «Зенита» был Виталий Мутко, игроков каждый год возили на автобусе по городу, и Владимир Петрович Яковлев, один из лучших в этом деле, читал им лекцию об истории и достопримечательностях Петербурга, чтобы ребята понимали, какой город представляют.

– А случай, когда футболиста Соболева представили на презентации хоккейного СКА, – хороший пиар?

– Пиарить один вид спорта за счет другого – это уже иная история. Я не разделяю такой идеи.

Надеюсь, для СКА вся эта история будет уроком. Потому что по отношению к этому клубу поступили не очень красиво, и вся эта акция, на мой взгляд, содержала в себе больше минусов, чем плюсов, именно для СКА , – отметил директор Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, прежде работавший гендиректором «Зенита».