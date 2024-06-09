Крикунов о Бобровском: «Он сейчас лучший из вратарей. Уже то, что он играет в финале – огромный показатель. Голкиперы там решают очень многое»
Владимир Крикунов оценил игру Сергея Бобровского.
Прошлой ночью «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в первом матче финала Кубка Стэнли со счетом 3:0. Вратарь «Пантерс» Бобровский отразил все 32 броска по своим воротам.
«Думаю, из вратарей он сейчас действительно лучший. Очень высоко оцениваю его игру. Уже даже то, что он играет в финале Кубка Стэнли, является огромным показателем.
Конечно, дать прогноз, кто в итоге выиграет, достаточно тяжело. Но могу сказать точно, что вратари там решают очень многое. Так что пожелаем Сергею удачи», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.
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