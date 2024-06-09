Крикунов о Бобровском: «Он сейчас лучший из вратарей. Уже то, что он играет в финале – огромный показатель. Голкиперы там решают очень многое»

Владимир Крикунов оценил игру Сергея Бобровского.

Прошлой ночью « » обыграла « » в первом матче финала Кубка Стэнли со счетом 3:0. Вратарь «Пантерс» отразил все 32 броска по своим воротам.



«Думаю, из вратарей он сейчас действительно лучший. Очень высоко оцениваю его игру. Уже даже то, что он играет в финале Кубка Стэнли, является огромным показателем.



Конечно, дать прогноз, кто в итоге выиграет, достаточно тяжело. Но могу сказать точно, что вратари там решают очень многое. Так что пожелаем Сергею удачи», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.

Кожевников о Бобровском: «Великий вратарь современности, просто Мастер с большой буквы. Однозначно заслужил «Везину Трофи», он один из лучших в мире на данный момент»