Крикунов о Бобровском: «Он сейчас лучший из вратарей. Уже то, что он играет в финале – огромный показатель. Голкиперы там решают очень многое»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Владимир Крикунов Сергей Бобровский НХЛ Р-Спорт Хоккей

Владимир Крикунов оценил игру Сергея Бобровского.

Прошлой ночью «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в первом матче финала Кубка Стэнли со счетом 3:0. Вратарь «Пантерс» Бобровский отразил все 32 броска по своим воротам.

«Думаю, из вратарей он сейчас действительно лучший. Очень высоко оцениваю его игру. Уже даже то, что он играет в финале Кубка Стэнли, является огромным показателем.

Конечно, дать прогноз, кто в итоге выиграет, достаточно тяжело. Но могу сказать точно, что вратари там решают очень многое. Так что пожелаем Сергею удачи», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.

Кожевников о Бобровском: «Великий вратарь современности, просто Мастер с большой буквы. Однозначно заслужил «Везину Трофи», он один из лучших в мире на данный момент»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий