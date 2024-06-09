Беннетт о Бобровском: «Он был звездой весь год и дает «Флориде» столько энергии»

Сэм Беннетт поделился впечатлениями от игры Сергея Бобровского.

В первом матче финальной серии плей-офф «Флорида» обыграла « » со счетом 3:0. Вратарь «Пантерс» отразил все 32 броска.

«Невероятно. Мы так верим в него, он дает нам столько энергии. Просто удивительно наблюдать за его игрой. Он был звездой весь год», – сказал нападающий «Флориды» .

Скиннер о Бобровском: «Боб был великолепен, он – главная причина, почему «Флорида» смогла выиграть»