Беннетт о Бобровском: «Он был звездой весь год и дает «Флориде» столько энергии»
Сэм Беннетт поделился впечатлениями от игры Сергея Бобровского.
В первом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Флорида» обыграла «Эдмонтон» со счетом 3:0. Вратарь «Пантерс» Бобровский отразил все 32 броска.
«Невероятно. Мы так верим в него, он дает нам столько энергии. Просто удивительно наблюдать за его игрой. Он был звездой весь год», – сказал нападающий «Флориды» Сэм Беннетт.
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