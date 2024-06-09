Беннетт о Бобровском: «Он был звездой весь год и дает «Флориде» столько энергии»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Сэм Беннетт Хоккей

Сэм Беннетт поделился впечатлениями от игры Сергея Бобровского.

В первом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Флорида» обыграла «Эдмонтон» со счетом 3:0. Вратарь «Пантерс» Бобровский отразил все 32 броска.

«Невероятно. Мы так верим в него, он дает нам столько энергии. Просто удивительно наблюдать за его игрой. Он был звездой весь год», – сказал нападающий «Флориды» Сэм Беннетт.

Скиннер о Бобровском: «Боб был великолепен, он – главная причина, почему «Флорида» смогла выиграть»

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