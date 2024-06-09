Терещенко о Бобровском: «Лучший, заслужил «Везину». Он не один раз чистил за нападающими и защитниками, когда были выходы»
Алексей Терещенко оценил игру Сергея Бобровского в финале плей-офф НХЛ.
В первом матче решающей серии Кубка Стэнли «Флорида» обыграла «Эдмонтон» со счетом 3:0. Вратарь «Пантерс» Бобровский отразил все 32 броска.
«Он здорово сыграл в первом финальном матче и помог «Флориде» выиграть. Он не один раз чистил за нападающими и защитниками, когда были выходы. Сергей сейчас лучший.
Надеемся, что он также продолжит помогать «Флориде» побеждать. Осталось три шажочка до главной победы.
Он уже давно доказал, что входит в список лучших вратарей мира. Он много работает над собой. Безусловно, он заслужил «Везина Трофи», – сказал трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко.
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