Канарейкин о Бобровском в финале Кубка Стэнли: «Трибуны стояли на ушах после его сэйвов. Он полностью переиграл своего визави»

Федор Канарейкин оценил игру Сергея Бобровского.

Прошлой ночью «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в первом матче финала Кубка Стэнли со счетом 3:0. Вратарь «Пантерс» Бобровский отразил все 32 броска по своим воротам.

«Безусловно, такой старт серии и матч получился суперинтересный.

В атаке обе команды сыграли очень серьезно. Все решила работа голкиперов, фантастическая игра Бобровского!

Он полностью переиграл своего визави. Я думаю, что трибуны точно стояли на ушах после его сэйвов», – сказал бывший тренер «Металлурга» Федор Канарейкин.

Крикунов о Бобровском: «Он сейчас лучший из вратарей. Уже то, что он играет в финале – огромный показатель. Голкиперы там решают очень многое»

Терещенко о Бобровском: «Лучший, заслужил «Везину». Он не один раз чистил за нападающими и защитниками, когда были выходы»