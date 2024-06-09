Канарейкин о Бобровском в финале Кубка Стэнли: «Трибуны стояли на ушах после его сэйвов. Он полностью переиграл своего визави»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Федор Канарейкин Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Федор Канарейкин оценил игру Сергея Бобровского.

Прошлой ночью «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в первом матче финала Кубка Стэнли со счетом 3:0. Вратарь «Пантерс» Бобровский отразил все 32 броска по своим воротам.

«Безусловно, такой старт серии и матч получился суперинтересный.

В атаке обе команды сыграли очень серьезно. Все решила работа голкиперов, фантастическая игра Бобровского!

Он полностью переиграл своего визави. Я думаю, что трибуны точно стояли на ушах после его сэйвов», – сказал бывший тренер «Металлурга» Федор Канарейкин.

Крикунов о Бобровском: «Он сейчас лучший из вратарей. Уже то, что он играет в финале – огромный показатель. Голкиперы там решают очень многое»

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