Беттмэн о Кенневилле и Стэне Боумэне: «В настоящее время они не допущены к работе в НХЛ. Они обратились ко мне в поисках возможности вернуться, я должен обдумать это»

Гэри Беттмэн высказался о ситуации с Джоэлем Кенневиллом и Стэном Боумэном.

Бывший главный тренер «Чикаго» и бывший генеральный менеджер клуба были отстранены из-за дела . Экс-форвард «Блэкхокс» ранее сообщил, что в 2010 году стал жертвой домогательств бывшего видеотренера клуба Брэда Олдрича.

Чтобы получить возможность вернуться к работе в НХЛ, Кенневиллу и Боумэну нужно разрешение от Беттмэна.

«В настоящее время они не допущены [к работе в НХЛ].

Они оба обратились ко мне в поисках возможности вернуться, и это то, что я должен обдумать», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.