Беттмэн о Кенневилле и Стэне Боумэне: «В настоящее время они не допущены к работе в НХЛ. Они обратились ко мне в поисках возможности вернуться, я должен обдумать это»

Теги Гэри Беттмэн Джоэл Кенневилл НХЛ Кайл Бич Стэн Боумэн Хоккей

Гэри Беттмэн высказался о ситуации с Джоэлем Кенневиллом и Стэном Боумэном.

Бывший главный тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилл и бывший генеральный менеджер клуба Стэн Боумэн были отстранены из-за дела Кайла Бича. Экс-форвард «Блэкхокс» ранее сообщил, что в 2010 году стал жертвой домогательств бывшего видеотренера клуба Брэда Олдрича.

Чтобы получить возможность вернуться к работе в НХЛ, Кенневиллу и Боумэну нужно разрешение от Беттмэна.

«В настоящее время они не допущены [к работе в НХЛ].

Они оба обратились ко мне в поисках возможности вернуться, и это то, что я должен обдумать», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Я не я и коляска не моя.🤬
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий