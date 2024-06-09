Беттмэн о Кенневилле и Стэне Боумэне: «В настоящее время они не допущены к работе в НХЛ. Они обратились ко мне в поисках возможности вернуться, я должен обдумать это»
Гэри Беттмэн высказался о ситуации с Джоэлем Кенневиллом и Стэном Боумэном.
Бывший главный тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилл и бывший генеральный менеджер клуба Стэн Боумэн были отстранены из-за дела Кайла Бича. Экс-форвард «Блэкхокс» ранее сообщил, что в 2010 году стал жертвой домогательств бывшего видеотренера клуба Брэда Олдрича.
Чтобы получить возможность вернуться к работе в НХЛ, Кенневиллу и Боумэну нужно разрешение от Беттмэна.
«В настоящее время они не допущены [к работе в НХЛ].
Они оба обратились ко мне в поисках возможности вернуться, и это то, что я должен обдумать», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.