«Чикаго» не планирует возвращать Кэйна
«Чикаго» не планирует возвращать Патрика Кэйна.
Генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон дал понять, что клуб не собирается предлагать контракт 35-летнему форварду.
1 июля 35-летний Кэйн, выступавший за «Чикаго» с 2007 по 2023 годы и трижды выигравший с клубом Кубок Стэнли, может стать неограниченно свободным агентом.
В сезоне-2023/24 нападающий выступал за «Детройт». Ранее стало известно, что он с большой долей вероятности не останется в «Ред Уингс».
«В свое время мы приняли трудные решения в отношении некоторых игроков, которые выступали за клуб долгое время. Я не предвижу, что мы вернемся к этому», – сказал Дэвидсон.