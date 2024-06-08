«Чикаго» не планирует возвращать Кэйна

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«Чикаго» не планирует возвращать Патрика Кэйна.

Генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон дал понять, что клуб не собирается предлагать контракт 35-летнему форварду. 

1 июля 35-летний Кэйн, выступавший за «Чикаго» с 2007 по 2023 годы и трижды выигравший с клубом Кубок Стэнли, может стать неограниченно свободным агентом.

В сезоне-2023/24 нападающий выступал за «Детройт». Ранее стало известно, что он с большой долей вероятности не останется в «Ред Уингс». 

«В свое время мы приняли трудные решения в отношении некоторых игроков, которые выступали за клуб долгое время. Я не предвижу, что мы вернемся к этому», – сказал Дэвидсон. 

 

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