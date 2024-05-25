«Чикаго» не исключает, что попробует вернуть Патрика Кэйна. Отношения игрока и клуба не были разрушены (Скотт Пауэрс)

«Чикаго» не исключает, что попробует вернуть Патрика Кэйна.

Журналист The Athletic Скотт Пауэрс сообщил, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс» может вернуться в клуб.

35-летний нападающий «Детройта» летом планирует выйти на рынок свободных агентов. Он выступал за «Чикаго» с 2007 по 2022 годы.

«Начнем с того, что я был уверен, что «Чикаго» обменяет в прошлом сезоне. Я был уверен, что они не собираются его подписывать. Еще несколько недель назад я был уверен, что Кэйн не вернется в «Блэкхокс» летом.

Но теперь я уже не настолько уверен в этом. За последние несколько недель я услышал достаточно, чтобы поверить, что «Блэкхокс», по крайней мере, собираются обсудить такой вариант. Возможно, что ничего не изменится, но я думаю, что этот вопрос стоит на повестке.

Конечно, вопрос здесь и в том, хочет ли сам Кэйн вернуться в клуб. Я верю в то, что он открыт для этого. Генменеджер Кайл Дэвидсон позаботился о том, чтобы расставание прошло максимально гладко. Отношения не были разрушены.

Хотя Кэйн и является звездой, где бы он ни играл, в « » он может быть на другом уровне. Это то место, где он чувствует себя комфортно.

Я уверен, что он хотел бы побить клубный рекорд Стэна Микиты по очкам (1225 против 1467 – прим. Sports) или носить свитер «Блэкхокс» во время гонки за рекордом Майка Модано по очкам среди уроженцев США (1284 против 1374 – прим. Sports)», – считает Пауэрс.