«Чикаго» не исключает, что попробует вернуть Патрика Кэйна. Отношения игрока и клуба не были разрушены (Скотт Пауэрс)

Теги возможные переходы Чикаго Майк Модано НХЛ Патрик Кэйн Стэн Микита Хоккей

«Чикаго» не исключает, что попробует вернуть Патрика Кэйна.

Журналист The Athletic Скотт Пауэрс сообщил, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс» может вернуться в клуб. 

35-летний нападающий «Детройта» летом планирует выйти на рынок свободных агентов. Он выступал за «Чикаго» с 2007 по 2022 годы. 

«Начнем с того, что я был уверен, что «Чикаго» обменяет Кэйна в прошлом сезоне. Я был уверен, что они не собираются его подписывать. Еще несколько недель назад я был уверен, что Кэйн не вернется в «Блэкхокс» летом. 

Но теперь я уже не настолько уверен в этом. За последние несколько недель я услышал достаточно, чтобы поверить, что «Блэкхокс», по крайней мере, собираются обсудить такой вариант. Возможно, что ничего не изменится, но я думаю, что этот вопрос стоит на повестке. 

Конечно, вопрос здесь и в том, хочет ли сам Кэйн вернуться в клуб. Я верю в то, что он открыт для этого. Генменеджер Кайл Дэвидсон позаботился о том, чтобы расставание прошло максимально гладко. Отношения не были разрушены.

Хотя Кэйн и является звездой, где бы он ни играл, в «Чикаго» он может быть на другом уровне. Это то место, где он чувствует себя комфортно.

Я уверен, что он хотел бы побить клубный рекорд Стэна Микиты по очкам (1225 против 1467 – прим. Sports) или носить свитер «Блэкхокс» во время гонки за рекордом Майка Модано по очкам среди уроженцев США (1284 против 1374 – прим. Sports)», – считает Пауэрс. 

4 комментария
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Чтобы его шкуру прибить над входом во дворец или есть другие применения?
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Ответ Bzz Pvz
Миллиона 3 за него - норм, пусть никогда и не был элитным хоккеистом, но его харизма и лидерские качества - то, что нужно сейчас строящемуся Чикаго
не был элитным хоккеистом?
рекомендую взглянуть на длинный список его трофеев и достижений,как индивидуальных,так и командных
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Зачем?
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