«Спартак» проведет товарищеские матчи с ЦСКА, «Торпедо» и «Куньлунем» в межсезонье

Теги ЦСКА Спартак Торпедо контрольные матчи Кубок мэра Москвы КХЛ товарищеские матчи Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Спартак» опубликовал план предсезонной подготовки.

Подготовка перед сезоном-2024/25 начнется в Лужниках 15 июля с лагеря развития для молодых игроков системы «Спартака» и игроков на двустороннем контракте.

Хоккеисты основного состава пройдут медицинское обследование 29 июля, после чего с 1 августа команде предстоят тренировочные сборы в Пересвете.

Программа сборов завершится 14 августа контрольным матчем «Спартака» против «Куньлуня».

Далее «Спартак» продолжит подготовку в Москве, где проведет два товарищеских матча. 20 августа команда сыграет против «Торпедо», 25 августа – с ЦСКА.

С 29 августа по 1 сентября команда примет участие в Кубке Мэра Москвы.

Регулярный чемпионат-2024/25 стартует 3 сентября.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий