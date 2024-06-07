«Спартак» проведет товарищеские матчи с ЦСКА, «Торпедо» и «Куньлунем» в межсезонье

«Спартак» опубликовал план предсезонной подготовки.

Подготовка перед сезоном-2024/25 начнется в Лужниках 15 июля с лагеря развития для молодых игроков системы « » и игроков на двустороннем контракте.

Хоккеисты основного состава пройдут медицинское обследование 29 июля, после чего с 1 августа команде предстоят тренировочные сборы в Пересвете.

Программа сборов завершится 14 августа контрольным матчем «Спартака» против « ».

Далее «Спартак» продолжит подготовку в Москве, где проведет два товарищеских матча. 20 августа команда сыграет против « », 25 августа – с .

С 29 августа по 1 сентября команда примет участие в Кубке Мэра Москвы.

Регулярный чемпионат-2024/25 стартует 3 сентября.