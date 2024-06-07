«Спартак» проведет товарищеские матчи с ЦСКА, «Торпедо» и «Куньлунем» в межсезонье
«Спартак» опубликовал план предсезонной подготовки.
Подготовка перед сезоном-2024/25 начнется в Лужниках 15 июля с лагеря развития для молодых игроков системы «Спартака» и игроков на двустороннем контракте.
Хоккеисты основного состава пройдут медицинское обследование 29 июля, после чего с 1 августа команде предстоят тренировочные сборы в Пересвете.
Программа сборов завершится 14 августа контрольным матчем «Спартака» против «Куньлуня».
Далее «Спартак» продолжит подготовку в Москве, где проведет два товарищеских матча. 20 августа команда сыграет против «Торпедо», 25 августа – с ЦСКА.
С 29 августа по 1 сентября команда примет участие в Кубке Мэра Москвы.
Регулярный чемпионат-2024/25 стартует 3 сентября.