Жена Буре о том, как жить после измены мужа: «Думайте больше о себе и о том, какой вы мир создаете для себя. Идеальных браков не бывает»

Жена Павла Буре ответила на вопрос о том, как жить после измены мужа.

– Алина, как жить после измены мужа? – спросила подписчица в инстаграме супругу бывшего форварда сборной России и клубов НХЛ .

– Просто помните, что жизнь продолжается! Во-первых, что для вас измена? Когда подумал о ком-то или представил вместо вас другую? Или случайный секс? Или более?

Вообще, мой вам совет: думайте больше о себе и о том, какой вы мир создаете для себя самой. А вообще, идеальных браков не бывает)) Удачи! – написала Алина.

– Вы легко отпускаете людей, кто не выбрал вас? – спросила другая подписчица.

– Это вы сейчас о ком? Вообще, я не люблю, когда меня выбирают, обычно выбираю я сама)), – ответила Алина.

Павел старше Алины на 15 лет. Пара воспитывает троих детей – сына Павла и дочерей Палину и Анастасию.