Жена Буре о том, как жить после измены мужа: «Думайте больше о себе и о том, какой вы мир создаете для себя. Идеальных браков не бывает»

Теги светская хроника Павел Буре КХЛ Алина Буре Хоккей

Жена Павла Буре ответила на вопрос о том, как жить после измены мужа.

– Алина, как жить после измены мужа? – спросила подписчица в инстаграме супругу бывшего форварда сборной России и клубов НХЛ Буре.

– Просто помните, что жизнь продолжается! Во-первых, что для вас измена? Когда подумал о ком-то или представил вместо вас другую? Или случайный секс? Или более?

Вообще, мой вам совет: думайте больше о себе и о том, какой вы мир создаете для себя самой. А вообще, идеальных браков не бывает)) Удачи! – написала Алина.

– Вы легко отпускаете людей, кто не выбрал вас? – спросила другая подписчица.

– Это вы сейчас о ком? Вообще, я не люблю, когда меня выбирают, обычно выбираю я сама)), – ответила Алина.

Павел старше Алины на 15 лет. Пара воспитывает троих детей – сына Павла и дочерей Палину и Анастасию.

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11 комментариев
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Важная хоккейная тема.
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Вопрос важный. Только он звучит «на что жить, после измены мужа?» и принимаются потом соотвествующие решения. Вспомнить ли философию или пойти на «принцип»
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С кем Паша изменил-то, с Единой Россией?
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А что скажет Ротенберг Гималаевич?
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Ответ Красная стрела
Вопрос важный. Только он звучит «на что жить, после измены мужа?» и принимаются потом соотвествующие решения. Вспомнить ли философию или пойти на «принцип»
Многие женщины работают, а иногда зарабатывают больше мужа. У единиц мужья миллионеры
+4
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Ответ Алексей Тор
Важная хоккейная тема.
а то)))
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ну наконец-то
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Я её видел в живую в Шереметьево ,еще подумал ,что Павел ,наверное ,её очень сильно любит ,ведь она очень страшная и косая
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Лучше вообще не изменять.
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Жена-домохозяйка.
На мой вкус не красавица.
В чужой семье нет смысла разбираться.
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Ответ С бодуна
Я её видел в живую в Шереметьево ,еще подумал ,что Павел ,наверное ,её очень сильно любит ,ведь она очень страшная и косая
На твою жену похожа ??
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