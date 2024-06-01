Штурм и Ворсофски – лидирующие кандидаты на пост главного тренера «Сан-Хосе»

Теги Сан-Хосе Лос-Анджелес Марко Штурм НХЛ АХЛ Онтарио Рейн Хоккей

Определились фавориты на пост главного тренера «Сан-Хосе».

«Шаркс» ведут работу по назначению нового тренера после решения отправить в отставку Дэвида Куинна по итогам этого сезона.

Лидирующими претендентами на должность считаются Райан Ворсофски и Марко Штурм.

В течение двух предыдущих сезонов Ворсофски входил в тренерский штаб Куинна. В сезоне-2021/22 Ворсофски в качестве главного тренера привел к чемпионству в АХЛ клуб «Чикаго Вулвс».

Марко Штурм ранее возглавлял сборную Германии, а прошлые два сезона руководил «Онтарио Рейн» – фарм-клубом «Лос-Анджелеса» в АХЛ.

2 комментария
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В свое время у немцев самые известные в НХЛ парни были, Штурм, Колзиг голкипер и Хехт из Баффуло, сколько лет пролетело
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Штурм, крутая фамилия для тренера😄
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