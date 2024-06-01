Штурм и Ворсофски – лидирующие кандидаты на пост главного тренера «Сан-Хосе»
Определились фавориты на пост главного тренера «Сан-Хосе».
«Шаркс» ведут работу по назначению нового тренера после решения отправить в отставку Дэвида Куинна по итогам этого сезона.
Лидирующими претендентами на должность считаются Райан Ворсофски и Марко Штурм.
В течение двух предыдущих сезонов Ворсофски входил в тренерский штаб Куинна. В сезоне-2021/22 Ворсофски в качестве главного тренера привел к чемпионству в АХЛ клуб «Чикаго Вулвс».
Марко Штурм ранее возглавлял сборную Германии, а прошлые два сезона руководил «Онтарио Рейн» – фарм-клубом «Лос-Анджелеса» в АХЛ.