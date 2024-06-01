Штурм и Ворсофски – лидирующие кандидаты на пост главного тренера «Сан-Хосе»

Определились фавориты на пост главного тренера «Сан-Хосе».

«Шаркс» ведут работу по назначению нового тренера после решения отправить в отставку Дэвида Куинна по итогам этого сезона.

Лидирующими претендентами на должность считаются Райан Ворсофски и .

В течение двух предыдущих сезонов Ворсофски входил в тренерский штаб Куинна. В сезоне-2021/22 Ворсофски в качестве главного тренера привел к чемпионству в клуб «Чикаго Вулвс».

Марко Штурм ранее возглавлял сборную Германии, а прошлые два сезона руководил « » – фарм-клубом « » в АХЛ.