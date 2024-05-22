Потайчук о Карееве: «В Нижнекамске он напоминал Бобровского. Не знаю, почему потом перестала карьера складываться»

Теги Нефтехимик Спартак Сергей Бобровский Андрей Потайчук Динамо Минск КХЛ Андрей Кареев Алексей Колосов Хоккей

«Я Кареева подержал в руках. Он к нам приезжал в Нижнекамск, когда я там работал с Назаровым. Тогда он себя проявил феноменально. Я, еще будучи хоккеистом, играл в Новокузнецке, и там был молодой Бобровский.

Так вот Кареев напомнил Серегу Бобровского. Чем напомнил? Отношением к тренировочному процессу, как он выполнял и делал упражнения.

Не знаю, почему впоследствии у него перестала карьера складываться. В Уфе Кареев не совсем надежно играл, но прошедший сезон в «Спартаке» он провел очень хорошо, я считаю.

Не знаю, как у него в минском «Динамо» сложится. Если будет держать этот уровень, то может стать первым номером. Сложно сказать, будет ли это полноценная замена Колосову. Потому что он здорово играл, но Карееву надо будет потрудиться, чтобы стать основным в «Динамо», – сказал бывший тренер клубов КХЛ

2 комментария
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Странно, что «Спартак» сделал ставку на Николаева, который к тому же откровенно провалил ПО. Но ТШ виднее.
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говорили что характер у него не особо, а так да хороший потенциал был. помню как он 50+ бросков отразил в игре против СЮ, как раз за Нефтехимик
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