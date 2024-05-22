Потайчук о Карееве: «В Нижнекамске он напоминал Бобровского. Не знаю, почему потом перестала карьера складываться»
«Я Кареева подержал в руках. Он к нам приезжал в Нижнекамск, когда я там работал с Назаровым. Тогда он себя проявил феноменально. Я, еще будучи хоккеистом, играл в Новокузнецке, и там был молодой Бобровский.
Так вот Кареев напомнил Серегу Бобровского. Чем напомнил? Отношением к тренировочному процессу, как он выполнял и делал упражнения.
Не знаю, почему впоследствии у него перестала карьера складываться. В Уфе Кареев не совсем надежно играл, но прошедший сезон в «Спартаке» он провел очень хорошо, я считаю.
Не знаю, как у него в минском «Динамо» сложится. Если будет держать этот уровень, то может стать первым номером. Сложно сказать, будет ли это полноценная замена Колосову. Потому что он здорово играл, но Карееву надо будет потрудиться, чтобы стать основным в «Динамо», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.