Потайчук о Карееве: «В Нижнекамске он напоминал Бобровского. Не знаю, почему потом перестала карьера складываться»

«Я Кареева подержал в руках. Он к нам приезжал в Нижнекамск, когда я там работал с Назаровым. Тогда он себя проявил феноменально. Я, еще будучи хоккеистом, играл в Новокузнецке, и там был молодой .

Так вот Кареев напомнил Серегу Бобровского. Чем напомнил? Отношением к тренировочному процессу, как он выполнял и делал упражнения.

Не знаю, почему впоследствии у него перестала карьера складываться. В Уфе Кареев не совсем надежно играл, но прошедший сезон в « » он провел очень хорошо, я считаю.

Не знаю, как у него в минском «Динамо» сложится. Если будет держать этот уровень, то может стать первым номером. Сложно сказать, будет ли это полноценная замена . Потому что он здорово играл, но Карееву надо будет потрудиться, чтобы стать основным в « », – сказал бывший тренер клубов .