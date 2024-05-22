Алексей Марченко о КХЛ: «Игра стала конкурентоспособнее. Хорошо, что много неожиданностей» 

Алексей Марченко высказался о развитии КХЛ.

– Ты отыграл 12 сезонов в . Как тебе лига и что бы ты поменял? Единый стандарт коробок, может?

– Мне больше нравится, когда площадка поменьше, но это уже лиге решать. 12 сезонов? Лига лучше становится в плане работы с болельщиками. Много клубов, мне кажется, сделали хорошие скачки в плане медиа, организации перед матчами. Для зрителей лучше и лучше становится. Еще и хорошая картинка. Мне кажется, на всех стадионах стало интереснее. Для лиги хорошо, что много неожиданностей.

В общем, я думаю, что идет прогресс. Инфраструктурно хотелось бы, чтобы ускорялся момент с перелетами. Чтобы поменьше сборы были в аэропорту, если это возможно. Это, наверное, дало бы больше возможностей даже в плане игр, как в Америке, когда на следующий день играют. А так в лиге много команд становятся более открытыми для зрителей, и это хорошо.

– Говорят, уровень хоккея падает. Согласен или поспоришь?

– Тяжело сказать. Мне кажется, чтобы понять уровень хоккея, надо сопоставить с какой-то НХЛовской командой. Мы берем НХЛ за самый высокий уровень. Но, мне кажется, все равно игра становится быстрее. Много сейчас быстрых ребят, молодых нападающих.

Да, там нет защитников, какие-то ребята получше, хорошо двигаются, еще что-то. Надо посмотреть. А вот что уровень-то падает – ну, смотри, Дима Воронков уехал и забил 20 голов. А Кирилл уехал, забил 25 голов. Он причем из ВХЛ уехал. Вот и вопрос – падает, не падает. Так тяжело сказать. Просто смотреть надо. Ты так не сравнишь, мое мнение.

Да, есть ребята, которые уезжают в НХЛ, может быть, звездами не становятся, но уровень-то средний держат. Вон Саня Романов уехал и нормально играет, то, что мы обсуждали. Так что тяжело сказать про уровень. В плане зрительского интереса конкурентоспособнее игра стала. Мне кажется, это хорошо, – сказал защитник « ».