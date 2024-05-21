Марченко о том, влиял ли финансовый фактор на продление контракта с «Ак Барсом»: «Особо нет. Договорились вполне адекватно»
Алексей Марченко высказался о новом контракте с «Ак Барсом».
Он ответил на вопрос о том, влиял ли финансовый фактор на его решение продлить контракт с казанским клубом.
«Особо нет. Понятное дело, что все хотят зарабатывать деньги.
Но мне кажется, что договорились вполне адекватно», – сказал защитник «Ак Барса» Алексей Марченко.
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