Марченко о том, влиял ли финансовый фактор на продление контракта с «Ак Барсом»: «Особо нет. Договорились вполне адекватно»

Алексей Марченко высказался о новом контракте с «Ак Барсом».

Он ответил на вопрос о том, влиял ли финансовый фактор на его решение продлить контракт с казанским клубом.

«Особо нет. Понятное дело, что все хотят зарабатывать деньги.

Но мне кажется, что договорились вполне адекватно», – сказал защитник « » Алексей Марченко.

Алексей Марченко получит 27 млн рублей в «Ак Барсе» за следующий сезон