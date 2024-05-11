Алексей Терещенко: «Задоров много обороняется, хорошо играет. У него есть во всем баланс, делает все по уму и по делу»

Алексей Терещенко высказался о матче «Ванкувера» с «Эдмонтоном» в плей-офф.

Защитник «Кэнакс» Никита Задоров набрал 2 (1+1) балла в игре с «Ойлерс» (3:4 ОТ, 1-1 в серии).

«Хорошая игра. Честно, смотрел только овертайм и немного концовку. « » достаточно неплохо играл. Гол, который забили в овертайме, больше случайное стечение обстоятельств.

Была равная игра, команды показали равный хоккей, за которым интересно наблюдать. и – хорошая связка. Поэтому такой счет.

Важно, как играет, что он делает на льду и какую пользу он приносит команде при игре в обороне или при атаке. Никита сейчас один из лидеров именно не по передачам и голам, а по техническим данным. Много обороняется, хорошо играет, у него есть во всем баланс, делает все по уму и по делу», – сказал трехкратный чемпион мира .

Задоров забросил 4-ю шайбу в этом плей-офф, набрав 1+1 с «Эдмонтоном». У защитника 7 очков в 8 играх