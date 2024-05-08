«Нефтехимик» и Сериков продлили контракт на 3 года

«Нефтехимик» заключил новый контракт с защитником Артемом Сериковым.

Клуб из Нижнекамска и 23-летний россиянин подписали соглашение до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что Сериков заработает 54 миллиона рублей за 3 года в « ».

В прошедшем Фонбет чемпионате КХЛ хоккеист после обмена в «Нефтехимик» из «Спартака» провел 68 матчей и набрал 20 (4+16) очков при показателе полезности «-1».

Также Сериков заблокировал 154 броска, став по этому показателю третьим в минувшем чемпионате . Его статистика – здесь.