«Нефтехимик» и Сериков продлили контракт на 3 года

Теги Нефтехимик КХЛ Артем Сериков Хоккей

«Нефтехимик» заключил новый контракт с защитником Артемом Сериковым.

Клуб из Нижнекамска и 23-летний россиянин подписали соглашение до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что Сериков заработает 54 миллиона рублей за 3 года в «Нефтехимике».

В прошедшем Фонбет чемпионате КХЛ хоккеист после обмена в «Нефтехимик» из «Спартака» провел 68 матчей и набрал 20 (4+16) очков при показателе полезности «-1».

Также Сериков заблокировал 154 броска, став по этому показателю третьим в минувшем чемпионате КХЛ. Его статистика – здесь.

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