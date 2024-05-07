Бэннистер утвержден главным тренером «Сент-Луиса». Контракт рассчитан на 2 года
Дрю Бэннистер стал главным тренером «Сент-Луиса».
Контракт с 50-летним специалистом рассчитан на два года.
Бэннистер был временно исполняющим обязанности после увольнения Крэйга Беруби в декабре 2023 года.
В 54 матчах регулярного чемпионата под его руководством «Сент-Луис» набрал 65 очков, что является 12-м результатом в НХЛ на этом отрезке.
«Блюз» стали девятыми в Западной конференции и не вышли в плей-офф.
Для тренера это первое место работы в НХЛ.