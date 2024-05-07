Бэннистер утвержден главным тренером «Сент-Луиса». Контракт рассчитан на 2 года

Теги Сент-Луис НХЛ Крэйг Беруби Дрю Бэннистер Хоккей

Дрю Бэннистер стал главным тренером «Сент-Луиса».

Контракт с 50-летним специалистом рассчитан на два года. 

Бэннистер был временно исполняющим обязанности после увольнения Крэйга Беруби в декабре 2023 года.

В 54 матчах регулярного чемпионата под его руководством «Сент-Луис» набрал 65 очков, что является 12-м результатом в НХЛ на этом отрезке.

«Блюз» стали девятыми в Западной конференции и не вышли в плей-офф.

Для тренера это первое место работы в НХЛ.

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2 комментария
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