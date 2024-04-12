Карлсон набрал 50+ очков в регулярке в 6-й раз за карьеру. Он стал лидером в истории «Вашингтона» по этому показателю среди защитников
Джон Карлсон установил исторический рекорд «Вашингтона».
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» проиграли «Сейбрз» со счетом 2:4.
Джон Карлсон сделал две голевые передачи. На счету 34-летнего защитника стало 50 очков (8+42) в нынешнем сезоне.
Это шестой регулярный чемпионат, в котором Карлсон набирает 50 и более очков.
По данному показателю он обошел Скотта Стивенса (5 сезонов) и стал единоличным лидером в истории «Вашингтона».
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