Карлсон набрал 50+ очков в регулярке в 6-й раз за карьеру. Он стал лидером в истории «Вашингтона» по этому показателю среди защитников

Теги рейтинги Вашингтон НХЛ Скотт Стивенс рекорды Джон Карлсон Хоккей

Джон Карлсон установил исторический рекорд «Вашингтона».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» проиграли «Сейбрз» со счетом 2:4.

Джон Карлсон сделал две голевые передачи. На счету 34-летнего защитника стало 50 очков (8+42) в нынешнем сезоне.

Это шестой регулярный чемпионат, в котором Карлсон набирает 50 и более очков. 

По данному показателю он обошел Скотта Стивенса (5 сезонов) и стал единоличным лидером в истории «Вашингтона». 

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2 комментария
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А был и космический сезон 2020: 69 игр - 75 очков
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Джон Карлсон прекрасный защитник и распасовщик!
Всю карьеру с Ови в Вашингтоне!
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