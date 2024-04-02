Салливан о Кросби и повторении рекорда Гретцки: «Еще одно доказательство, что он один из величайших игроков всех времен»

Майк Салливан считает, что Сидни Кросби доказал звание одного из величайших игроков.

Капитан «Питтсбурга» повторил рекорд Уэйна Гретцки по числу сезонов с 1+ очком за игру.

В текущем сезоне у канадца 82 (37+45) очка в 74 играх. Таким образом, уже точно завершит регулярный чемпионат со средним показателем 1 очко за игру или более.

Нападающий «Пингвинс» отметился таким достижением в каждом из 19 сезонов в карьере.

«Это восхитительно. Играть на элитном уровне настолько долго, как он, – это потрясающе. И я думаю, что его работа говорит сама за себя. Это следствие каждого показателя, которого он достигает.

Я думаю, что все те показатели, которых он достигает на данный момент, являются лишь еще одним доказательством того, что он один из величайших игроков всех времен, причем не только своего поколения, но и он входит также в элитную компанию [хоккеистов] во всех категориях», – сказал главный тренер «Питтсбурга» .