Салливан о Кросби и повторении рекорда Гретцки: «Еще одно доказательство, что он один из величайших игроков всех времен»

Теги Питтсбург Сидни Кросби Уэйн Гретцки НХЛ Майк Салливан Хоккей

Майк Салливан считает, что Сидни Кросби доказал звание одного из величайших игроков.

Капитан «Питтсбурга» повторил рекорд Уэйна Гретцки по числу сезонов с 1+ очком за игру.

В текущем сезоне у канадца 82 (37+45) очка в 74 играх. Таким образом, Сидни Кросби уже точно завершит регулярный чемпионат со средним показателем 1 очко за игру или более.

Нападающий «Пингвинс» отметился таким достижением в каждом из 19 сезонов в карьере.

«Это восхитительно. Играть на элитном уровне настолько долго, как он, – это потрясающе. И я думаю, что его работа говорит сама за себя. Это следствие каждого показателя, которого он достигает.

Я думаю, что все те показатели, которых он достигает на данный момент, являются лишь еще одним доказательством того, что он один из величайших игроков всех времен, причем не только своего поколения, но и он входит также в элитную компанию [хоккеистов] во всех категориях», – сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

5 комментариев
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Ответ Только Читатель
У Грецки масса рекордов, но главный из них побить может только один человек и это точно не Кросби))
Макдэвид? вряд ли уже, думаю
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Ответ Только Читатель
У Грецки масса рекордов, но главный из них побить может только один человек и это точно не Кросби))
Только читатель мог написать под новостью о Кросби о рекорде, который здесь вообще не упоминался.
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Ответ Pink Floyd1276
Только читатель мог написать под новостью о Кросби о рекорде, который здесь вообще не упоминался.
How i wish, how i wish you were here, подумал Только Читатель и написал о рекорде Грецки))
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