Бердников о Кузнецове в «Каролине»: «Суперобмен для него. Там много мастеров, Кузе нужны такие партнеры. В «Вашингтоне» их стало не хватать»

Теги Каролина Вашингтон Вадим Бердников НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Вадим Бердников назвал суперобменом переход Евгения Кузнецова в «Каролину».

– Вашего друга Евгения Кузнецова обменяли в «Каролину». Этот переход пошел ему на пользу?

– Сто процентов на пользу. Ему нужны были перемены, плюс команда хотела получить его. В «Каролине» много мастеровитых игроков, и я как раз говорил, что Кузе нужны такие партнеры, каких стало не хватать в «Вашингтоне».

Для него это суперобмен, и я знаю, что он доволен. «Каролина» может побороться за Кубок Стэнли.

– Ему помогла программа помощи игрокам?

– Не могу комментировать, потому что не располагаю информацией о программе помощи. У него получился такой перерывчик, и, видимо, помогло. Самое главное, что есть обмен и смена обстановки.

Всегда есть что доказывать, и он воспринял это с большим энтузиазмом. Я знаю, что Женя счастлив, что этот обмен состоялся, – сказал бывший игрок «Северстали» и других российских клубов.

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10 комментариев
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у Кузи опять белая полоса в жизни
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Поживём - увидим.

Я точно знаю одно: профессионал должен оставаться профессионалом в любых обстоятельствах и стараться выдавать свой максимум. И знаю игрока, который это не делал.
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Не спешил бы с выводами.
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полочка за игру по нынешним временам очень скромная статистика
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мне показалось, или он назвал Кэпиталз сборищем середнячков?))
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Ответ Б.И.С.
мне показалось, или он назвал Кэпиталз сборищем середнячков?))
Нет, он сказал, что в Вашингтоне не осталось игроков, с которыми Кузнецов мог бы раскрыть весь свой талант 😁. А по составу Вашингтон, конечно, далеко не контендер. Теперь посмотрим как он раскроет свой талант в Каролине.
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Ответ Дмитрий Травницкий
Нет, он сказал, что в Вашингтоне не осталось игроков, с которыми Кузнецов мог бы раскрыть весь свой талант 😁. А по составу Вашингтон, конечно, далеко не контендер. Теперь посмотрим как он раскроет свой талант в Каролине.
я что-то противоречий не усматриваю))
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Ответ Дмитрий Травницкий
Нет, он сказал, что в Вашингтоне не осталось игроков, с которыми Кузнецов мог бы раскрыть весь свой талант 😁. А по составу Вашингтон, конечно, далеко не контендер. Теперь посмотрим как он раскроет свой талант в Каролине.
Восьмой там рядом с ним играл пол сезона. Уже не подходит для Кузнецова. Это он имел в виду.
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