Бердников о Кузнецове в «Каролине»: «Суперобмен для него. Там много мастеров, Кузе нужны такие партнеры. В «Вашингтоне» их стало не хватать»
Вадим Бердников назвал суперобменом переход Евгения Кузнецова в «Каролину».
– Вашего друга Евгения Кузнецова обменяли в «Каролину». Этот переход пошел ему на пользу?
– Сто процентов на пользу. Ему нужны были перемены, плюс команда хотела получить его. В «Каролине» много мастеровитых игроков, и я как раз говорил, что Кузе нужны такие партнеры, каких стало не хватать в «Вашингтоне».
Для него это суперобмен, и я знаю, что он доволен. «Каролина» может побороться за Кубок Стэнли.
– Ему помогла программа помощи игрокам?
– Не могу комментировать, потому что не располагаю информацией о программе помощи. У него получился такой перерывчик, и, видимо, помогло. Самое главное, что есть обмен и смена обстановки.
Всегда есть что доказывать, и он воспринял это с большим энтузиазмом. Я знаю, что Женя счастлив, что этот обмен состоялся, – сказал бывший игрок «Северстали» и других российских клубов.
Я точно знаю одно: профессионал должен оставаться профессионалом в любых обстоятельствах и стараться выдавать свой максимум. И знаю игрока, который это не делал.