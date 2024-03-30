Бердников о Кузнецове в «Каролине»: «Суперобмен для него. Там много мастеров, Кузе нужны такие партнеры. В «Вашингтоне» их стало не хватать»

Вадим Бердников назвал суперобменом переход Евгения Кузнецова в «Каролину».

– Вашего друга обменяли в «Каролину». Этот переход пошел ему на пользу?

– Сто процентов на пользу. Ему нужны были перемены, плюс команда хотела получить его. В «Каролине» много мастеровитых игроков, и я как раз говорил, что Кузе нужны такие партнеры, каких стало не хватать в « ».

Для него это суперобмен, и я знаю, что он доволен. « » может побороться за Кубок Стэнли.

– Ему помогла программа помощи игрокам?

– Не могу комментировать, потому что не располагаю информацией о программе помощи. У него получился такой перерывчик, и, видимо, помогло. Самое главное, что есть обмен и смена обстановки.

Всегда есть что доказывать, и он воспринял это с большим энтузиазмом. Я знаю, что Женя счастлив, что этот обмен состоялся, – сказал бывший игрок «Северстали» и других российских клубов.