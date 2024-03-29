Купер предложил добавить 2 минуты к времени овертайма: «На перегруппировках можно спровоцировать атаку, плохую пересменку. Сложно создать момент, находясь постоянно в зоне»

Джон Купер предложил добавить две минуты к времени овертайма в НХЛ.

На данный момент дополнительный период в регулярном чемпионате проводится в течение пяти минут в формате «3 на 3».

«Гэри (Беттмэн), надеюсь, ты это не слушаешь, но если бы я захотел что-то сделать, то просто бы прибавил две дополнительные минуты в овертайме.

Да, понимаю, что хоккеисты иногда перегруппировываются (игроки намерено выходят из зоны атаки с шайбой в среднюю зону – прим. Sports) в овертайме, но именно это и провоцирует быстрые атаки.

Можно спровоцировать плохую пересменку. Много вещей может произойти в этот момент.

Если игроки все время будут находиться в зоне, на самом деле создать голевой момент очень сложно.

Вроде как 70 процентов матчей завершаются в овертайме? Вероятно, произойдет увеличение еще на 10 процентов, если добавить две минуты в овертайме», – сказал главный тренер « » .