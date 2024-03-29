Купер предложил добавить 2 минуты к времени овертайма: «На перегруппировках можно спровоцировать атаку, плохую пересменку. Сложно создать момент, находясь постоянно в зоне»

Теги Тампа-Бэй НХЛ правила Джон Купер Хоккей

Джон Купер предложил добавить две минуты к времени овертайма в НХЛ.

На данный момент дополнительный период в регулярном чемпионате проводится в течение пяти минут в формате «3 на 3».

«Гэри (Беттмэн), надеюсь, ты это не слушаешь, но если бы я захотел что-то сделать, то просто бы прибавил две дополнительные минуты в овертайме.

Да, понимаю, что хоккеисты иногда перегруппировываются (игроки намерено выходят из зоны атаки с шайбой в среднюю зону – прим. Sports) в овертайме, но именно это и провоцирует быстрые атаки.

Можно спровоцировать плохую пересменку. Много вещей может произойти в этот момент.

Если игроки все время будут находиться в зоне, на самом деле создать голевой момент очень сложно.

Вроде как 70 процентов матчей завершаются в овертайме? Вероятно, произойдет увеличение еще на 10 процентов, если добавить две минуты в овертайме», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

11 комментариев
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Купер - хоккейный реформатор! Пошел по стопам Венгера ))
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мне нравится это предложение, хорошая идея
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Надо играть 3 на 3, но с вратарем-водилой! Будет весело
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Ответ Дима Миронов
Бери выше играть 2 на 2 вместо 3 на 3
Дойдут до того, что монетку будут подбрасывать
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Бери выше играть 2 на 2 вместо 3 на 3
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Можно у защитников клюшки отобрать, или у вратаря ловушку. Тогда 100% будет заканчиваться в овертайме. Помню как-то лет 20 назад ,какой-то полудурок из Австралии то-ли Новой Зеландии предлагал запретить вратарям играть руками в футболе.
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Ответ j_jms
Проще убрать смену состава. А еще лучше, без овертаймов и буллитов, не зачем давать 2 очка тому, кто не смог выиграть во время матча. Остальное - другая игра.
Консерватор вы батенька злой!
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Ответ LOsP06GH
Консерватор вы батенька злой!
Не нравятся матчи между претендентами на плов, с овертаймами в конце сезона. А так, в общем то без разницы.
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