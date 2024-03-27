Илья Воробьев возглавит ЦСКА в сезоне-2024/25 («Чемпионат»)
Илья Воробьев возглавит ЦСКА.
Как сообщает «Чемпионат», 49-летний специалист станет новым главным тренером московского клуба в сезоне-2024/25.
Срок контракта нынешнего тренера ЦСКА Сергея Федорова истекает 30 апреля 2024 года.
Илья Воробьев дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника, один раз в должности главного тренера.
Кроме того, Воробьев работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина-2024 клуб проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).
Предыдущие два сезона ЦСКА под руководством Федорова становился обладателем трофея.
Дали бы ещё сезон Фёдорову.
Не знаю, как ты смотришь на эту всю ситуацию: вылет нафиг... Я сразу говорил, что этот парень нам не тренер.
Ты как видишь? Просто интересно..