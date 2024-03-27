Илья Воробьев возглавит ЦСКА в сезоне-2024/25 («Чемпионат»)

Илья Воробьев возглавит ЦСКА.

Как сообщает «Чемпионат», 49-летний специалист станет новым главным тренером московского клуба в сезоне-2024/25.

Срок контракта нынешнего тренера ЦСКА Сергея Федорова истекает 30 апреля 2024 года.

дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника, один раз в должности главного тренера.

Кроме того, Воробьев работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина-2024 клуб проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).

Предыдущие два сезона под руководством Федорова становился обладателем трофея.