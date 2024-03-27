Илья Воробьев возглавит ЦСКА в сезоне-2024/25 («Чемпионат»)

Теги ЦСКА Илья Воробьев Сергей Федоров КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Илья Воробьев возглавит ЦСКА.

Как сообщает «Чемпионат», 49-летний специалист станет новым главным тренером московского клуба в сезоне-2024/25.

Срок контракта нынешнего тренера ЦСКА Сергея Федорова истекает 30 апреля 2024 года.

Илья Воробьев дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника, один раз в должности главного тренера.

Кроме того, Воробьев работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина-2024 клуб проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).

Предыдущие два сезона ЦСКА под руководством Федорова становился обладателем трофея.

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53 комментария
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Я думаю нужно было дать еще шанс Федорову, но с обновленным составом. Очень жаль.
+27
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+26
Ответ Aleksey Novikov
Отличная новость
Для кого ?
+17
0
+17
То есть 2 Кубка за 3 сезона мало? Или просто Фёдоров взял паузу. Там Есмантовича гнать надо, а не тренера менять
+14
0
+14
Сомнительно, но окей
+13
0
+13
Ответ Empress
Я думаю нужно было дать еще шанс Федорову, но с обновленным составом. Очень жаль.
Федоров мог и сам захотеть уйти. Он все-таки никогда не жаждал быть главным тренером.
+6
0
+6
Похоже в российском хоккее такой же круговорот тренеров, как и в футболе
+6
-1
+5
Не думаю что Воробьёв нужен ЦСКА, такой же Фёдоров, выиграл кубок также по накатонной.
+6
-1
+5
Ответ Человек_Легенда
Может в Федорова в СКА, а Роман Борисыч самоустранится?)))
Пока не наиграется в свою игрушку, не самоустранится. А устранить его некому.
+3
0
+3
Воробьёв конечно хороший тренер, но не думаю что лучше Фёдорова. Да и у ЦСКА много хорошей молодёжи, а Воробьёв не особо с ней ладит
+3
0
+3
Ответ Sadzi
Интересно, где Федоров окажется в следующем сезоне – Ак Барс, Динамо?
В Детройте
+3
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Не самый очевидный вариант.
Дали бы ещё сезон Фёдорову.
+3
0
+3
балин! не тем армейцам тренера меняют!!! кто-то видать не расслышал по телефону
+2
0
+2
Может в Федорова в СКА, а Роман Борисыч самоустранится?)))
+2
0
+2
Ответ Empress
Я думаю нужно было дать еще шанс Федорову, но с обновленным составом. Очень жаль.
Полностью согласен!!! Этот состав просто себя изжил... Им нужен новый вызов!!! Если они остануться тем же составом, Воробьёву ничего не светит!!
+2
0
+2
Ответ Sadzi
Интересно, где Федоров окажется в следующем сезоне – Ак Барс, Динамо?
Вариант с Ак Барсом напрашивается конечно
+2
0
+2
Было понятно, что крайним сделают Федорова, а не... сами знаете кого.
+1
0
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Да ну
+1
0
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Федорова уберут? Серьезно? В ЦСКА жиробесие?
+1
0
+1
Воробьев топ! Встряхнет стойло и побегут кони за новым кубком
+1
0
+1
Но Фёдорову спасибо огромное!
+1
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Ответ Verhovn
Хороший вариант. Рад за ЦСКА. А кто бы нашего убрал..? 🙄
Привет,Валера!Чемпионат и про Занатту в Динамо писал ...
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Ответ вован63
Не думаю что Воробьёв нужен ЦСКА, такой же Фёдоров, выиграл кубок также по накатонной.
В финал 2022 тоже по накатанной вывел? Кто накатал тогда?
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Ответ shafigullin.manufacture
Значит ждем Квартальнова)))
у квартального ещё год контракта с минским динамо
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В Ак Барс бы Федорова
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Ответ boxellevogue
Для кого ?
А ещё для Воробьёва🏒
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Ответ Sadzi
Интересно, где Федоров окажется в следующем сезоне – Ак Барс, Динамо?
Динамо продлило Кудашова!!!
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Ответ Maxximus
В Детройте
Было бы шикарно!!! Если Детройт в плей-офф опять не попадает, то есть наверное вариант попробовать себя в НХЛ!! Айзерман наверное держит руку на пульсе!!!
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Ответ Sadzi
Интересно, где Федоров окажется в следующем сезоне – Ак Барс, Динамо?
Никогда не думал, что напишу такое- но можно Федорова в СКА???
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Ответ Evgeny Trifonov
То есть 2 Кубка за 3 сезона мало? Или просто Фёдоров взял паузу. Там Есмантовича гнать надо, а не тренера менять
100% езмандович-гнида и якорь
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Ответ Дмитрий9779
Привет,Валера!Чемпионат и про Занатту в Динамо писал ...
Привет, бро. Да в курсе, читал. Поулыбался. Да мне постольку- поскольку в отношении других клубов, ты ж понимаешь.. Я за наш клуб радею...
Не знаю, как ты смотришь на эту всю ситуацию: вылет нафиг... Я сразу говорил, что этот парень нам не тренер.
Ты как видишь? Просто интересно..
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