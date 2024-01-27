Маккиннон набрал очки в 25 подряд домашних матчах со старта сезона. Это 2-й результат в истории НХЛ наряду с серией Орра, рекорд у Гретцки (40)
Нэтан Маккиннон набрал очки в 25 подряд домашних матчах со старта сезона.
Форвард «Колорадо» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:1).
В его активе 84 (31+53) очка в 49 играх в этом сезоне. Канадец лидирует в гонке бомбардиров.
Маккиннон – 3-й игрок в истории НХЛ, набравший очки в 25 или более домашних матчах подряд со старта сезона. Он делит 2-й результат в истории с Бобби Орром (1974/75, «Бостон», 25).
Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (1988/89, «Лос-Анджелес», 40 – набрал очки во всех домашних матчах в сезоне, абсолютный рекорд).
Молодец 👍🏻 тащат друг друга, нам же интереснее