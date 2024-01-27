Маккиннон набрал очки в 25 подряд домашних матчах со старта сезона. Это 2-й результат в истории НХЛ наряду с серией Орра, рекорд у Гретцки (40)

Нэтан Маккиннон набрал очки в 25 подряд домашних матчах со старта сезона.

Форвард « » забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с « » (5:1).

В его активе 84 (31+53) очка в 49 играх в этом сезоне. Канадец лидирует в гонке бомбардиров.

– 3-й игрок в истории НХЛ, набравший очки в 25 или более домашних матчах подряд со старта сезона. Он делит 2-й результат в истории с (1974/75, « », 25).

Рекорд НХЛ принадлежит (1988/89, «Лос-Анджелес», 40 – набрал очки во всех домашних матчах в сезоне, абсолютный рекорд).