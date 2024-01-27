Маккиннон набрал очки в 25 подряд домашних матчах со старта сезона. Это 2-й результат в истории НХЛ наряду с серией Орра, рекорд у Гретцки (40)

Теги рейтинги Бостон Колорадо Лос-Анджелес Уэйн Гретцки НХЛ Бобби Орр Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон набрал очки в 25 подряд домашних матчах со старта сезона.

Форвард «Колорадо» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:1). 

В его активе 84 (31+53) очка в 49 играх в этом сезоне. Канадец лидирует в гонке бомбардиров. 

Маккиннон – 3-й игрок в истории НХЛ, набравший очки в 25 или более домашних матчах подряд со старта сезона. Он делит 2-й результат в истории с Бобби Орром (1974/75, «Бостон», 25). 

Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (1988/89, «Лос-Анджелес», 40 – набрал очки во всех домашних матчах в сезоне, абсолютный рекорд). 

 

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1 комментарий
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Вот зараза )) Не даёт ни дня Никите дух перевести )
Молодец 👍🏻 тащат друг друга, нам же интереснее
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