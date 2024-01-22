Волков о результативности Кучерова: «Был лучшим и остается им. Он игрок такого плана, что еще долго будет в НХЛ такие результаты показывать»

Теги травмы Тампа-Бэй НХЛ Динамо Минск КХЛ Никита Кучеров Александр Волков Хоккей

Александр Волков высказался о результативности Никиты Кучерова в сезоне-2023/24.

– Как объясните феноменальную статистику Кучерова, который в этом сезоне по системе «гол+пас» уже набрал 76 (28+48) очков и уступает в списке бомбардиров и ассистентов только Нэтану Маккиннону?

– Да как это объяснить? Он и раньше таким был. Был лучшим и остается им. Просто бывают разные обстоятельства.

Человек играл три сезона подряд в финале Кубка Стэнли, еще прошел через травмы. При таких нагрузках невозможно каждый год показывать подобные результаты. Поэтому в прошлом сезоне «Тампа» вылетела в первом раунде.

Вот Никита провел после этого лето, отдохнул, перезагрузился. И снова выдает сильный сезон. Подобный отдых влияет. Невозможно без него несколько лет подряд быть лучшим.

Это тело, физика – очень тяжело поддерживать на высоком уровне. Тем более возраст. Отдыхать надо. Вот отдохнул Кучеров немножко – и снова среди лучших.

– Долго еще протянет на таком уровне?

– Да у него такие умения, что вполне. Я считаю, что он такого плана игрок, что еще долго будет в НХЛ такие результаты показывать, – сказал форвард минского «Динамо» Александр Волков, ранее выступавший за «Тампу».

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