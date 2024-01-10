Пайгин в «Сибири» заработает около 12 млн рублей за 5 месяцев

Теги Сибирь КХЛ Зият Пайгин деньги Хоккей

Стала известна зарплата Зията Пайгина в «Сибири».

По данным «Спорт-Экспресса», за пять месяцев в новосибирском клубе защитник получит около 12 миллионов рублей.

Напомним, в начале декабря «Сибирь» подписала с Пайгиным контракт до конца сезона. 30 ноября игрок расторг контракт с «Авангардом».

В этом сезоне 28-летний хоккеист провел 20 матчей за омский клуб, в которых набрал 1 (0+1) очко при полезности «-4».

За «Сибирь» у него 5 игр без результативных действий.

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2 комментария
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не заработает, а получит. 2 большие разницы
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