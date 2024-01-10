СКА не обращался в судейско-экспертный комитет из-за гола «Металлурга». Были запросы по 18 моментам в 6 матчах в этом сезоне

В КХЛ сообщили, что СКА не подавал протест из-за победного гола «Металлурга».

7 января СКА уступил « » со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего . Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

Однако главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что гол «Металлурга» в ворота СКА в овертайме засчитан верно: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».

Он объяснил, что, лига руководствуется регламентом, согласно которому каждый клуб в промежутке от 24 до 48 часов после окончания матча вправе подать обращение со спорными моментами в судейско-экспертный комитет, возглавляемый .

«В этот комитет входят пять независимых экспертов, которые не являются сотрудниками КХЛ. Комментировать этот эпизод до истечение 48 часов после окончания матча СКА – «Металлург» было бы неправильным и неэтичным. Теперь, когда 48 часов с момента окончания матча прошли, КХЛ может выразить свою позицию по этому эпизоду.

Отдельно стоит отметить, что по этой игре от клуба СКА не поступало обращений в судейско-экспертный комитет. Всего в сезоне от СКА поступили запросы по 18 моментам в шести матчах, которые были рассмотрены комитетом», – сказал Анисимов.

Главный арбитр лиги также добавил, что «правило 48 часов» не связано с тренерскими запросами и просмотрами судей на правильность взятия ворот: «Такие эпизоды, особенно, резонансные Департамент судейства КХЛ всегда оперативно комментирует на сайте с видео и графикой. В плей-офф подобным разъяснением на сайте лиги, как и в последние сезоны, будет сопровождаться каждый подобный эпизод».

Ветераны СКА пожаловались Путину на судейство. Что стоит за письмом?