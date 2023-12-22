«Авангард» утвердил стратегию развития клуба до 2027 года
«Авангард» утвердил стратегию развития клуба до 2027 года.
Случилось это 21 декабря в Омске прошло заседание совета директоров клуба.
«Центральным вопросом было утверждение стратегии развития клуба до 2027 года. Члены совета заслушали выступление генерального директора ХК «Авангард» Германа Чистякова и единогласно проголосовали за предложенные стратегические инициативы.
Стратегия закладывает принципы долгосрочного развития главной команды, в документе четко сформулированы подходы к комплектованию, включая взаимодействие со всей клубной вертикалью.
Пристальное внимание уделено академии, план развития которой представил директор Кирилл Алексеев. Акцент сделан на улучшении процесса обучения и стабильном пополнении главной команды собственными воспитанниками.
Также предусмотрен ряд инициатив для увеличения базы болельщиков клуба, создания дополнительного контента и сервисов, а также дальнейшей реализации потенциала «G-Drive Арены» – как в дни матчей, так и за счет нехоккейных мероприятий.
Приняты целевые параметры по росту коммерческих доходов и маркетинговых показателей. Будет внедрена программа укрепления HR-бренда и создания лучших условий для привлечения в клуб самых высококвалифицированных кадров.
На заседании совета были подведены финансовые итоги года и статус выполнения бизнес-плана. Кроме того, генеральный менеджер Антон Курьянов представил программу развития тренеров хоккейных команд клуба, включая ВХЛ и МХЛ», – говорится в заявлении «Авангарда».