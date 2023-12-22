«Авангард» утвердил стратегию развития клуба до 2027 года.

Случилось это 21 декабря в Омске прошло заседание совета директоров клуба.

«Центральным вопросом было утверждение стратегии развития клуба до 2027 года. Члены совета заслушали выступление генерального директора ХК «Авангард» Германа Чистякова и единогласно проголосовали за предложенные стратегические инициативы.

Стратегия закладывает принципы долгосрочного развития главной команды, в документе четко сформулированы подходы к комплектованию, включая взаимодействие со всей клубной вертикалью.

Пристальное внимание уделено академии, план развития которой представил директор Кирилл Алексеев. Акцент сделан на улучшении процесса обучения и стабильном пополнении главной команды собственными воспитанниками.

Также предусмотрен ряд инициатив для увеличения базы болельщиков клуба, создания дополнительного контента и сервисов, а также дальнейшей реализации потенциала «G-Drive Арены» – как в дни матчей, так и за счет нехоккейных мероприятий.

Приняты целевые параметры по росту коммерческих доходов и маркетинговых показателей. Будет внедрена программа укрепления HR-бренда и создания лучших условий для привлечения в клуб самых высококвалифицированных кадров.

На заседании совета были подведены финансовые итоги года и статус выполнения бизнес-плана. Кроме того, генеральный менеджер представил программу развития тренеров хоккейных команд клуба, включая ВХЛ и МХЛ», – говорится в заявлении « ».