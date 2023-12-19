«Авангард» показал новогоднюю форму: «Ожидание Нового года – особенное время. Хотим, чтобы праздник для наших болельщиков был ярким и запоминающимся»

Теги Авангард болельщики фото КХЛ G-Drive Арена игровая форма стиль Хоккей

«Авангард» представил новогоднюю форму.

«Ожидание Нового года – всегда особенное время. Мы хотим, чтобы праздник для наших болельщиков был ярким и запоминающимся, чтобы эмоций, полученных в предновогодней круговерти, хватило на целый год вперед.

Именно поэтому «Авангард» возрождает традицию новогодних джерси! Матчи 19, 21 и 24 декабря наша команда проведет в праздничной форме нового дизайна.

Игровые свитеры буквально светятся изнутри в своей неоновой стилистике, заданной нами в начале сезона. Мы продолжаем раскрывать тему искусства в разных ее направлениях, а свечение отсылает в том числе к образу «G-Drive Арены», которую прекрасно видно в темное время суток», – говорится на сайте клуба.

19 декабря команда сыграет дома с «Ак Барсом», 21 декабря – с «Сочи»,  24 декабря – с «Металлургом».

 

 

Фото: официальный сайт «Авангарда»

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