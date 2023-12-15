Кайру о том, что болельщики «Сент-Луиса» освистали его после слов о Беруби: «Я уважаю Вождя, просто пытаюсь сосредоточиться на будущем. Это был мой самый трудный матч»
Болельщики «Сент-Луиса» освистали форварда клуба Джордана Кайру.
25-летнего Кайру освистали на домашней арене, когда его имя было объявлено в стартовом составе «Блюз» на матч против «Оттавы» (4:2). Время от времени его также освистывали, когда он касался шайбы во время игры. В этом матче Кайру сделал передачу.
Перед игрой форвард отказался отвечать на вопрос о взаимоотношениях с Крэйгом Беруби, отметив: «У меня нет комментариев. Он больше не мой тренер».
В то же время он похвалил тренера Дрю Баннистера, назвав его назначение исполняющим обязанности главного тренера «новым стартом» для команды и шансом «вернуть нашу культуру».
«Сент-Луис» ранее отправил Беруби в отставку с поста главного тренера команды. Он возглавлял «Блюз» с ноября 2018 года. В своем первом сезоне Беруби выиграл с командой Кубок Стэнли (первый в истории клуба).
После матча Кайру извинился за свои слова о бывшем тренере клуба.
«Я определенно их слышал. Это нелегко, очевидно, но я вижу, почему они это делают. Это определенно тяжело. Мне нравится играть здесь. Мне нравится играть для этих фанатов.
Мои слова о Беруби? Мне жаль, если это прозвучало как что-то в плохом ключе. Я просто действительно пытаюсь сосредоточиться на будущем и на том, что я могу сделать, чтобы помочь ребятам побеждать.
Я, безусловно, уважаю Вождя. Он был моим тренером все время, что я был здесь. Я уважаю все, что он сделал. Он выиграл Кубок Стэнли, понимаете? Я просто пытаюсь сосредоточиться на своем будущем и на том, что я могу сделать, чтобы помочь своей команде победить. Это все, что я на самом деле имел в виду.
Честно говоря, это был мой самый трудный матч. Мне нравится играть здесь. Тяжело слышать, как болельщики освистывают меня здесь», – сказал нападающий «Блюз» Джордан Кайру.
Кайру набрал 18 (5+13) очков при полезности «минус 7» в 29 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Кэпхит хоккеиста – 8,125 млн долларов в год.
Ему пришлось тяжко по сути из-за недопонимания, и команда тоже это почувствовала. Буч после игры признался например, что играл на грека, чтобы тот забил. Посмотрите их совместный гол, 4-й в матче
Хотя над формулированием своих мыслей Джордану бы всё же поработать