Кайру о том, что болельщики «Сент-Луиса» освистали его после слов о Беруби: «Я уважаю Вождя, просто пытаюсь сосредоточиться на будущем. Это был мой самый трудный матч»

Болельщики «Сент-Луиса» освистали форварда клуба Джордана Кайру.

25-летнего Кайру освистали на домашней арене, когда его имя было объявлено в стартовом составе «Блюз» на матч против «Оттавы» (4:2). Время от времени его также освистывали, когда он касался шайбы во время игры. В этом матче Кайру сделал передачу.

Перед игрой форвард отказался отвечать на вопрос о взаимоотношениях с , отметив: «У меня нет комментариев. Он больше не мой тренер».

В то же время он похвалил тренера Дрю Баннистера, назвав его назначение исполняющим обязанности главного тренера «новым стартом» для команды и шансом «вернуть нашу культуру».

« » ранее отправил Беруби в отставку с поста главного тренера команды. Он возглавлял «Блюз» с ноября 2018 года. В своем первом сезоне Беруби выиграл с командой (первый в истории клуба).

После матча Кайру извинился за свои слова о бывшем тренере клуба.

«Я определенно их слышал. Это нелегко, очевидно, но я вижу, почему они это делают. Это определенно тяжело. Мне нравится играть здесь. Мне нравится играть для этих фанатов.

Мои слова о Беруби? Мне жаль, если это прозвучало как что-то в плохом ключе. Я просто действительно пытаюсь сосредоточиться на будущем и на том, что я могу сделать, чтобы помочь ребятам побеждать.

Я, безусловно, уважаю Вождя. Он был моим тренером все время, что я был здесь. Я уважаю все, что он сделал. Он выиграл Кубок Стэнли, понимаете? Я просто пытаюсь сосредоточиться на своем будущем и на том, что я могу сделать, чтобы помочь своей команде победить. Это все, что я на самом деле имел в виду.

Честно говоря, это был мой самый трудный матч. Мне нравится играть здесь. Тяжело слышать, как болельщики освистывают меня здесь», – сказал нападающий «Блюз» Джордан Кайру.

Кайру набрал 18 (5+13) очков при полезности «минус 7» в 29 матчах регулярного чемпионата . Кэпхит хоккеиста – 8,125 млн долларов в год.