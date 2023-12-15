Кайру о том, что болельщики «Сент-Луиса» освистали его после слов о Беруби: «Я уважаю Вождя, просто пытаюсь сосредоточиться на будущем. Это был мой самый трудный матч»

Теги болельщики Кубок Стэнли Сент-Луис НХЛ Крэйг Беруби Джордан Кайру Хоккей

Болельщики «Сент-Луиса» освистали форварда клуба Джордана Кайру.

25-летнего Кайру освистали на домашней арене, когда его имя было объявлено в стартовом составе «Блюз» на матч против «Оттавы» (4:2). Время от времени его также освистывали, когда он касался шайбы во время игры. В этом матче Кайру сделал передачу.

Перед игрой форвард отказался отвечать на вопрос о взаимоотношениях с Крэйгом Беруби, отметив: «У меня нет комментариев. Он больше не мой тренер». 

В то же время он похвалил тренера Дрю Баннистера, назвав его назначение исполняющим обязанности главного тренера «новым стартом» для команды и шансом «вернуть нашу культуру».

«Сент-Луис» ранее отправил Беруби в отставку с поста главного тренера команды. Он возглавлял «Блюз» с ноября 2018 года. В своем первом сезоне Беруби выиграл с командой Кубок Стэнли (первый в истории клуба).

После матча Кайру извинился за свои слова о бывшем тренере клуба.

«Я определенно их слышал. Это нелегко, очевидно, но я вижу, почему они это делают. Это определенно тяжело. Мне нравится играть здесь. Мне нравится играть для этих фанатов.

Мои слова о Беруби? Мне жаль, если это прозвучало как что-то в плохом ключе. Я просто действительно пытаюсь сосредоточиться на будущем и на том, что я могу сделать, чтобы помочь ребятам побеждать.

Я, безусловно, уважаю Вождя. Он был моим тренером все время, что я был здесь. Я уважаю все, что он сделал. Он выиграл Кубок Стэнли, понимаете? Я просто пытаюсь сосредоточиться на своем будущем и на том, что я могу сделать, чтобы помочь своей команде победить. Это все, что я на самом деле имел в виду.

Честно говоря, это был мой самый трудный матч. Мне нравится играть здесь. Тяжело слышать, как болельщики освистывают меня здесь», – сказал нападающий «Блюз» Джордан Кайру.

Кайру набрал 18 (5+13) очков при полезности «минус 7» в 29 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Кэпхит хоккеиста – 8,125 млн долларов в год.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Немаловажная деталь, которая позволяет говорить об искренности извенений: Кайру плакал во время этого интервью...

Ему пришлось тяжко по сути из-за недопонимания, и команда тоже это почувствовала. Буч после игры признался например, что играл на грека, чтобы тот забил. Посмотрите их совместный гол, 4-й в матче

Хотя над формулированием своих мыслей Джордану бы всё же поработать
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий