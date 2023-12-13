Курьянов про взаимоотношения с агентом Бабаевым: «Нормальные отношения, профессиональное общение. Потенциальные игроки от Шуми, если они придут, – мастера высокого уровня»

Теги Авангард Антон Курьянов Шуми Бабаев КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Генеральный менеджер «Авангарда» охарактеризовал взаимоотношения с Шуми Бабаевым.

Сергей Толчинский и Арсений Грицюк, которых представляет Бабаев, в прошедшее межсезонье перешли в СКА.

– Вы очень плотно взаимодействуете с Бабаевым, который недавно в Омске считался почти «врагом народа», пригласив его клиентов – Ткачева, Игумнова, Проскурякова, Вербу.

– Я даже не думал об этом. У нас с ним нормальные отношения и происходит профессиональное общение.

Как таковой войны ни с кем нет. (Улыбается.) Я еще не успел даже ни с кем поругаться, чтобы ее развязывать.

Ребята, которых вы назвали, приносят пользу нашей команде.

И потенциальные игроки от Бабаева, если они придут, – мастера высокого уровня. Нет смысла разделять, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

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