Курьянов про взаимоотношения с агентом Бабаевым: «Нормальные отношения, профессиональное общение. Потенциальные игроки от Шуми, если они придут, – мастера высокого уровня»
Генеральный менеджер «Авангарда» охарактеризовал взаимоотношения с Шуми Бабаевым.
Сергей Толчинский и Арсений Грицюк, которых представляет Бабаев, в прошедшее межсезонье перешли в СКА.
– Вы очень плотно взаимодействуете с Бабаевым, который недавно в Омске считался почти «врагом народа», пригласив его клиентов – Ткачева, Игумнова, Проскурякова, Вербу.
– Я даже не думал об этом. У нас с ним нормальные отношения и происходит профессиональное общение.
Как таковой войны ни с кем нет. (Улыбается.) Я еще не успел даже ни с кем поругаться, чтобы ее развязывать.
Ребята, которых вы назвали, приносят пользу нашей команде.
И потенциальные игроки от Бабаева, если они придут, – мастера высокого уровня. Нет смысла разделять, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.