Беттмэн не заинтересован во внутрисезонном турнире по примеру НБА: «НХЛ нравится регулярный чемпионат. Команды даже сейчас чувствуют себя так, будто бы это плей-офф»

Теги Питтсбург Тампа-Бэй Вашингтон Эдмонтон Гэри Беттмэн НХЛ Вегас Хоккей

Гэри Беттмэн ответил на вопрос о том, может ли НХЛ провести внутрисезонный турнир.

В текущем сезоне НБА впервые провела отдельный турнир внутри сезона, в котором матчи шли в зачет регулярного чемпионата. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу в турнире.

«Не хочется комментировать плюсы и минусы того, что делает другая лига. Нам нравится наш регулярный чемпионат.

Команды даже сейчас чувствуют себя так, будто бы находятся в плей-офф.

Думаю, что, заглядывая вперед, можем сделать нечто другое внутри сезона – это турнир сборных в формате лучшие против лучших.

Мы хотим прийти к тому, что будем участвовать в Олимпиаде и проводить Кубок Мира, потому что у нас прекрасные традиции международных турниров, и нашим хоккеистам нравится представлять свои страны.

Поэтому я думаю, что для нас небольшие изменения в регулярном сезоне должны принять именно такую форму», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

2 комментария
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Ответ Metallurg111
НБА итак приняли сомнительный плей-ин, ну а внутрисезонный просто мем на самом деле, небольшой хайп от прессы получили за счет первого раза и победы Леброна, думаю со временем его рейтинг упадет до обычных матчей регулярки. У НХЛ есть очень рейтинговые матчи зимней классики, с огромными стадионами, забитыми под завязку и ежегодным вниманием прессы.
Плей-инн - очень крутая тема в нба
+6
-2
+4
НБА итак приняли сомнительный плей-ин, ну а внутрисезонный просто мем на самом деле, небольшой хайп от прессы получили за счет первого раза и победы Леброна, думаю со временем его рейтинг упадет до обычных матчей регулярки.
У НХЛ есть очень рейтинговые матчи зимней классики, с огромными стадионами, забитыми под завязку и ежегодным вниманием прессы.
+8
-6
+2
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