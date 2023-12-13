Беттмэн не заинтересован во внутрисезонном турнире по примеру НБА: «НХЛ нравится регулярный чемпионат. Команды даже сейчас чувствуют себя так, будто бы это плей-офф»

Гэри Беттмэн ответил на вопрос о том, может ли НХЛ провести внутрисезонный турнир.

В текущем сезоне НБА впервые провела отдельный турнир внутри сезона, в котором матчи шли в зачет регулярного чемпионата. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу в турнире.

«Не хочется комментировать плюсы и минусы того, что делает другая лига. Нам нравится наш регулярный чемпионат.

Команды даже сейчас чувствуют себя так, будто бы находятся в плей-офф.

Думаю, что, заглядывая вперед, можем сделать нечто другое внутри сезона – это турнир сборных в формате лучшие против лучших.

Мы хотим прийти к тому, что будем участвовать в Олимпиаде и проводить Кубок Мира, потому что у нас прекрасные традиции международных турниров, и нашим хоккеистам нравится представлять свои страны.

Поэтому я думаю, что для нас небольшие изменения в регулярном сезоне должны принять именно такую форму», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.