У Сорокина 18 шатаутов в 149 играх в НХЛ. С 1929 года только у 5 вратарей было больше матчей на ноль на таком отрезке

Теги рейтинги Айлендерс НХЛ Пекка Ринне Терри Савчак Тони Эспозито Жак Плант Глен Холл Илья Сорокин Уолтер Брода Хоккей

Илья Сорокин сделал 18 шатаутов в 149 играх в НХЛ.

Сегодня российский вратарь «Айлендерс» отразил 40 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (0:1 Б). 

Среди вратарей, дебютировавших в НХЛ начиная с сезона-1929/30 (когда пас вперед был разрешен во всех трех зонах) только у 5 вратарей было больше матчей на ноль на таком же отрезке карьеры (149 игр). 

Это Тони Эспозито (26), Терри Савчак (24), Фрэнк Бримсек (22), Жак Плант (21) и Тюрк Брода (20). Столько же было у Глена Холла и Пекки Ринне (по 18).  

Среди вратарей, дебютировавших до 1929 года, 18+ шатаутов на таком отрезке имели семеро.

Это Джордж Хэйнсуорт (50), Алек Коннелл (49), Лорн Шабо (34), Рой Уортерс (33), Тайни Томпсон (23), Чарли Гардинер (18). Кроме того, Хэл Уинклер сделал 21 шатаут, проведя всего 75 игр в лиге.

 

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
жаль проиграть в итоге этот матч.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hhlg
А осетин орёт что он команду не тащит, бугага)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оскар Муравьёв
Сорокин конечно мистер сухарь
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hhlg
Ответ paha
Был бы Сорока из Осетии , как Черчесов, то он бы у него аватарке уже давно бы висел ))) и он бы его дефал как Черчеса ))
Я всё жду Черчесова тренером Айлендерс ;)
Не команда - а взвод!
Не большинство - а тактическое преимущество!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
paha
Ответ hhlg
А осетин орёт что он команду не тащит, бугага)
Был бы Сорока из Осетии , как Черчесов, то он бы у него аватарке уже давно бы висел ))) и он бы его дефал как Черчеса ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shaiba Bash
Крутой!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий