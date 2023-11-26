У Сорокина 18 шатаутов в 149 играх в НХЛ. С 1929 года только у 5 вратарей было больше матчей на ноль на таком отрезке

Илья Сорокин сделал 18 шатаутов в 149 играх в НХЛ.

Сегодня российский вратарь « » отразил 40 бросков в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (0:1 Б).

Среди вратарей, дебютировавших в НХЛ начиная с сезона-1929/30 (когда пас вперед был разрешен во всех трех зонах) только у 5 вратарей было больше матчей на ноль на таком же отрезке карьеры (149 игр).

Это Тони Эспозито (26), (24), Фрэнк Бримсек (22), Жак Плант (21) и Тюрк Брода (20). Столько же было у Глена Холла и (по 18).

Среди вратарей, дебютировавших до 1929 года, 18+ шатаутов на таком отрезке имели семеро.

Это Джордж Хэйнсуорт (50), Алек Коннелл (49), Лорн Шабо (34), Рой Уортерс (33), Тайни Томпсон (23), Чарли Гардинер (18). Кроме того, Хэл Уинклер сделал 21 шатаут, проведя всего 75 игр в лиге.