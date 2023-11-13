Макдэвид об отставке Вудкрофта: «Я удивлен, не ожидал. Джей не терял контроль над раздевалкой, нравилось играть за него»

Коннор Макдэвид заявил, что удивлен отставке Джея Вудкрофта из «Эдмонтона».

Ранее «Ойлерс» объявили об увольнении . Новым главным тренером клуба стал Крис Кноблаух.

«В первую очередь, конечно, я удивлен. Не ожидал, что это случится.

Мне нравилось играть за Вудкрофта. Мне нравилось играть за [его помощника] Дэйва Мэнсона. Два невероятных тренера. Думаю, что они вернутся в лигу очень и очень скоро», – сказал нападающий .

Капитан «Эдмонтона» также добавил, что Вудкрофт «никогда не терял контроль над раздевалкой» команды.

« » набрал 7 очков за 13 матчей и идет на предпоследнем месте в Западной конференции .

«Эдмонтон» хочет, чтобы Макдэвид решил все проблемы. Так не бывает