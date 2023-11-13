Макдэвид об отставке Вудкрофта: «Я удивлен, не ожидал. Джей не терял контроль над раздевалкой, нравилось играть за него»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Джей Вудкрофт Хоккей

Коннор Макдэвид заявил, что удивлен отставке Джея Вудкрофта из «Эдмонтона».

Ранее «Ойлерс» объявили об увольнении Джея Вудкрофта. Новым главным тренером клуба стал Крис Кноблаух.

«В первую очередь, конечно, я удивлен. Не ожидал, что это случится.

Мне нравилось играть за Вудкрофта. Мне нравилось играть за [его помощника] Дэйва Мэнсона. Два невероятных тренера. Думаю, что они вернутся в лигу очень и очень скоро», – сказал нападающий Коннор Макдэвид.

Капитан «Эдмонтона» также добавил, что Вудкрофт «никогда не терял контроль над раздевалкой» команды.

«Эдмонтон» набрал 7 очков за 13 матчей и идет на предпоследнем месте в Западной конференции НХЛ.

«Эдмонтон» хочет, чтобы Макдэвид решил все проблемы. Так не бывает

1 комментарий

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Direct free kick
Марк Мессье в 1993: "я удивлён отставке Роджера Нельсона"
Он же в 1997: "не ожидал прихода Кинана вместо Тома Ренни"
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