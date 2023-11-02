Джо Торнтон и Брэд Паскаль будут генменеджерами сборной Канады на Кубке Шпенглера

Джо Торнтон и Брэд Паскаль будут генменеджерами Канады на Кубке Шпенглера.

Нат Доменикелли займет пост ассистента генерального менеджера.

Кубок Шпенглера-2023 пройдет с 26 по 31 декабря в Давосе, Швейцария.

Напомним, объявил о завершении карьеры 29 октября. 44-летний канадец в последний раз выходил на лед в сезоне-2021/22. Он провел в 24 сезона, выступая за «Бостон», «Сан-Хосе», «Торонто» и «Флориду». В 2005 году он стал чемпионом Швейцарии в составе «Давоса».

Доменикелли в настоящее время проводит 5-й сезон в качестве генерального менеджера « ».

Паскаль работает помощником генменеджера « » с 2014 года.