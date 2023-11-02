Джо Торнтон и Брэд Паскаль будут генменеджерами сборной Канады на Кубке Шпенглера
Джо Торнтон и Брэд Паскаль будут генменеджерами Канады на Кубке Шпенглера.
Нат Доменикелли займет пост ассистента генерального менеджера.
Кубок Шпенглера-2023 пройдет с 26 по 31 декабря в Давосе, Швейцария.
Напомним, Джо Торнтон объявил о завершении карьеры 29 октября. 44-летний канадец в последний раз выходил на лед в сезоне-2021/22. Он провел в НХЛ 24 сезона, выступая за «Бостон», «Сан-Хосе», «Торонто» и «Флориду». В 2005 году он стал чемпионом Швейцарии в составе «Давоса».
Доменикелли в настоящее время проводит 5-й сезон в качестве генерального менеджера «Лугано».
Паскаль работает помощником генменеджера «Калгари» с 2014 года.
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