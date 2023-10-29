Капустин о Хабаровске: «Город живет «Амуром» и хоккеем, губернатор ходит практически на каждый матч. Где вы еще такое можете увидеть!»

Кирилл Капустин рассказал о своих впечатлениях от игры за «Амур».

– « » идет чуть выше 50-процентного графика, 23 матча – 24 очка. Что удалось команде на старте – и что не удалось?

– Пока наша команда еще не до конца нашла ту игру, которую хочет видеть от нас тренерский штаб. Есть проблемы в реализации моментов, в неравных составах, нужно подтягивать практически все компоненты игры.

Но надо учесть, что в команде собрано много новых ребят, тренерский штаб тоже новый, все должны друг к другу притереться. Главное в нынешней ситуации то, что у нас действительно очень сплоченный, дружный коллектив. А еще то, что показываем в последних пяти-шести матчах неплохой хоккей и берем очки.

То, что было в первых матчах чемпионата и то, что показываем сейчас – это два разных «Амура». Думаю, мы на правильном пути.

– Вы впервые играете за Дальний Восток. Тяжело перестраиваться на Хабаровск после предсезонки в Москве и стартовой серии по Западу?

– Пришлось тяжеловато, все-таки летаешь и постоянно переходишь на другое время. Мы долгое время жили по московскому времени, поэтому дома несколько дней ходили как в тумане. Но это нормально, когда ты играешь на Дальнем Востоке.

Уже понял, что здесь много времени уделяешь восстановлению, пожалуй, это самое главное. Нужно по максимуму следить за своим состоянием, за качеством сна и питания. Соответственно немного другой режим тренировок, все направлено на восстановление.

Тренерский штаб следит за этим и постоянно что-то меняет в тренировочном процессе, в зависимости от состояния команды. В клубе созданы все условия, чтобы игроки чувствовали себя комфортно.

– Действительно Хабаровск – самый солнечный город в России?

– Хабаровск – отличный город, действительно солнечный. Совсем другое настроение, когда на улице постоянно солнце и сухо, есть все условия для жизни. Красивый город, ухоженный, воздух хороший, прекрасная арена, которая заполняется полностью каждый матч.

Чувствуется, что город живет командой и хоккеем, губернатор [ ] ходит практически на каждый матч. Где вы еще такое можете увидеть! – сказал форвард «Амура».