«Звезда» – первая команда, забросившая 12 шайб за один матч ВХЛ

Теги Кристалл Саратов ВХЛ Звезда Москва Хоккей

«Звезда» установила рекорд ВХЛ.

«Звезда» стала первой командой, которая забросила 12 шайб за один матч ВХЛ.

Со счетом 12:3 московская команда сегодня обыграла «Кристалл».

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1 комментарий

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Эд..19
Причём шайбы забросили 10 игроков, а очки набрали - 15 хоккеистов «Звезды». Интересно, что после половины матча (до 33-й минуты) счёт был равным - 2:2.
При всём при том «Звезда» шла на последнем, 29-м месте в лиге до сегодняшнего матча (2 победы, 9 поражений, 7 очков).
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