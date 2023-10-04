«Звезда» – первая команда, забросившая 12 шайб за один матч ВХЛ
«Звезда» установила рекорд ВХЛ.
«Звезда» стала первой командой, которая забросила 12 шайб за один матч ВХЛ.
Со счетом 12:3 московская команда сегодня обыграла «Кристалл».
«Звезда» установила рекорд ВХЛ.
«Звезда» стала первой командой, которая забросила 12 шайб за один матч ВХЛ.
Со счетом 12:3 московская команда сегодня обыграла «Кристалл».
При всём при том «Звезда» шла на последнем, 29-м месте в лиге до сегодняшнего матча (2 победы, 9 поражений, 7 очков).