Кросби считает, что Макдэвид может набрать 170 очков за сезон: «Он снова и снова выходит на новый уровень. Никогда бы против него не ставил»

Теги Питтсбург Эдмонтон Марио Лемье Сидни Кросби НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Сидни Кросби считает, что Коннор Макдэвид может набрать 170 очков за сезон.

В прошлом регулярном чемпионате капитан «Эдмонтона» первым в XXI веке достиг отметки 150 очков. Всего он набрал 153 (64+89) балла в 82 играх. 

Отметки 170 очков в последний раз на сегодня достиг Марио Лемье («Питтсбург») в сезоне-1988/89 (199 очков в 76 играх, 85+114). 

«Я не думал, что он наберет 150 очков, но он нашел способ это сделать. Не думаю, что для него что-то исключено в плане цифр. 

Он просто снова и снова выходит на новый уровень. Я бы никогда не стал ставить против него», – сказал капитан «Питтсбурга». 

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2 комментария

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TBFTT
Ответ jqzn88xn6n
Да а что нам эти Макдэвиды, мы будем смотреть за другим рекордом!) Весь мир будет смотреть!
А затем весь мир будет смотреть, как этот рекорд побивают кто-то из: Макдевид/Драйзайтель/Мэтьюс/Пвстерняк,а возможно и не кто-то один.
+1
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+1
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