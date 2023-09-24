Кросби считает, что Макдэвид может набрать 170 очков за сезон: «Он снова и снова выходит на новый уровень. Никогда бы против него не ставил»

Сидни Кросби считает, что Коннор Макдэвид может набрать 170 очков за сезон.

В прошлом регулярном чемпионате капитан « » первым в XXI веке достиг отметки 150 очков. Всего он набрал 153 (64+89) балла в 82 играх.

Отметки 170 очков в последний раз на сегодня достиг («Питтсбург») в сезоне-1988/89 (199 очков в 76 играх, 85+114).

«Я не думал, что он наберет 150 очков, но он нашел способ это сделать. Не думаю, что для него что-то исключено в плане цифр.

Он просто снова и снова выходит на новый уровень. Я бы никогда не стал ставить против него», – сказал капитан « ».