Кросби считает, что Макдэвид может набрать 170 очков за сезон: «Он снова и снова выходит на новый уровень. Никогда бы против него не ставил»
Сидни Кросби считает, что Коннор Макдэвид может набрать 170 очков за сезон.
В прошлом регулярном чемпионате капитан «Эдмонтона» первым в XXI веке достиг отметки 150 очков. Всего он набрал 153 (64+89) балла в 82 играх.
Отметки 170 очков в последний раз на сегодня достиг Марио Лемье («Питтсбург») в сезоне-1988/89 (199 очков в 76 играх, 85+114).
«Я не думал, что он наберет 150 очков, но он нашел способ это сделать. Не думаю, что для него что-то исключено в плане цифр.
Он просто снова и снова выходит на новый уровень. Я бы никогда не стал ставить против него», – сказал капитан «Питтсбурга».
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