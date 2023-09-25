Широков о том, можно ли Мостового назвать царем хоккея: «Когда у меня хоть одну игру выиграет. Пока не готов»

Роман Широков сказал, что Александр Мостовой – лучший в хоккее среди футболистов.

– Кто из футболистов лучше всех играет в хоккей?

– Мостовой. Играет периодически.

– Можно ли его назвать царем хоккея?

– Вряд ли.

Когда у меня хоть одну игру выиграет, тогда назовем (смеется). Пока не готов», – заявил бывший полузащитник сборной России Роман Широков.

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