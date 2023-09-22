Кокорев о 4:3 с «Трактором»: «Сочи» нашел в себе силы, характер и довел матч до победы. Живем одной целью – выигрывать»

Дмитрий Кокорев оценил победу «Сочи» над «Трактором» (4:3) в КХЛ.

«Всех с тяжелой победой. В первом периоде немножко потеряли концентрацию, получили ненужный гол, потом старались выровнять игру, и это получилось.

В третьем периоде доминировали, но, опять же, потеря концентрации – и получили ненужный третий гол, играя в большинстве. Однако парни – красавцы, нашли в себе силы, характер и довели матч до победы.

Хороший старт «Сочи» в этом сезоне? Собравшись летом с парнями, договорились, что мы должны стать одним коллективом, одной семьей. В принципе, это получается, и мы живем одной целью, одной задачей – выигрывать, поэтому дай бог, чтобы так шло дальше.

Завтра у команды будет отдых, после этого соберемся и будем готовиться к следующему матчу против «Спартака». Нас ждет интересный выезд с соперниками, которых можно назвать фаворитами», – сказал главный тренер « ».