Гатиятулин о 3:4 от «Сочи»: «Не все в «Тракторе» слышат то, о чем мы говорим. Грубейшие ошибки – не первый матч, когда они приводят к поражению»

Анвар Гатиятулин посетовал на ошибки игроков «Трактора».

«Трактор» проиграл « » (3:4) в матче Фонбет чемпионата .

– Грубейшие ошибки в обороне не позволили нам рассчитывать на положительный результат.

– С чем связаны эти ошибки? Усталость?

– Первый матч на выезде. Вряд ли это усталость.

Мы должны понимать, что каждый ответственен за свои действия. К сожалению, не все слышат то, о чем мы говорим. Отсюда такой результат.

– С чем связана череда побед и поражений?

– Каждая игра начинается со счета 0:0. Каждый хочет победить.

Кто меньше ошибается, тот чаще добивается положительного результата. У нас не первый матч, когда собственные ошибки приводят к поражению.

– Следующий матч против «Спартака».

– Нам нужно сосредоточиться на своей игре и своих действиях.

Мы должны создавать моменты не у своих ворот, а в зоне соперника, – сказал главный тренер « » .

«Сочи» обыграл «Трактор» – дубль и победный гол Мичкова на 59:11. Южане выиграли 5 игр подряд, занимая 3-е место на Западе