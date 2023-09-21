Гатиятулин о 3:4 от «Сочи»: «Не все в «Тракторе» слышат то, о чем мы говорим. Грубейшие ошибки – не первый матч, когда они приводят к поражению»
Анвар Гатиятулин посетовал на ошибки игроков «Трактора».
«Трактор» проиграл «Сочи» (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Грубейшие ошибки в обороне не позволили нам рассчитывать на положительный результат.
– С чем связаны эти ошибки? Усталость?
– Первый матч на выезде. Вряд ли это усталость.
Мы должны понимать, что каждый ответственен за свои действия. К сожалению, не все слышат то, о чем мы говорим. Отсюда такой результат.
– С чем связана череда побед и поражений?
– Каждая игра начинается со счета 0:0. Каждый хочет победить.
Кто меньше ошибается, тот чаще добивается положительного результата. У нас не первый матч, когда собственные ошибки приводят к поражению.
– Следующий матч против «Спартака».
– Нам нужно сосредоточиться на своей игре и своих действиях.
Мы должны создавать моменты не у своих ворот, а в зоне соперника, – сказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
«Сочи» обыграл «Трактор» – дубль и победный гол Мичкова на 59:11. Южане выиграли 5 игр подряд, занимая 3-е место на Западе
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