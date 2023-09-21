Гатиятулин о 3:4 от «Сочи»: «Не все в «Тракторе» слышат то, о чем мы говорим. Грубейшие ошибки – не первый матч, когда они приводят к поражению»

Теги Трактор КХЛ Сочи Анвар Гатиятулин Хоккей

Анвар Гатиятулин посетовал на ошибки игроков «Трактора».

«Трактор» проиграл «Сочи» (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Грубейшие ошибки в обороне не позволили нам рассчитывать на положительный результат.

– С чем связаны эти ошибки? Усталость?

– Первый матч на выезде. Вряд ли это усталость.

Мы должны понимать, что каждый ответственен за свои действия. К сожалению, не все слышат то, о чем мы говорим. Отсюда такой результат.

– С чем связана череда побед и поражений?

– Каждая игра начинается со счета 0:0. Каждый хочет победить.

Кто меньше ошибается, тот чаще добивается положительного результата. У нас не первый матч, когда собственные ошибки приводят к поражению.

– Следующий матч против «Спартака».

– Нам нужно сосредоточиться на своей игре и своих действиях.

Мы должны создавать моменты не у своих ворот, а в зоне соперника, – сказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

«Сочи» обыграл «Трактор» – дубль и победный гол Мичкова на 59:11. Южане выиграли 5 игр подряд, занимая 3-е место на Западе

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3 комментария

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сибуряк
Чуть ли не каждый матч одно и то же,Анвар,может хватит говорить и пора свалить!!!!
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Анна
Значит надо уберать таких которые не слушают.
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Виталий Камнев
да уж вот это подготовились к сезону, хватает только на 1периуд, потом откат и сдулись.
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