Заварухин про 6:1 с «Сибирью»: «Шайба надо льдом здесь скачет, от этого немного другой хоккей. У них был хороший прессинг»

Теги Сибирь Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кертис Волк Максим Денежкин Хоккей

Николай Заварухин подвел итоги матча с «Сибирью» (1:6).

«Мы настраивались на тяжелую игру, в Новосибирске колоссальная поддержка болельщиков. Нужно было выдержать начало, нужен был второй гол – забили его на пересменке, поздравляю Денежкина с первым голом в КХЛ.

Шайба надо льдом здесь скачет, от этого немного другой хоккей. У «Сибири» был хороший прессинг, мы тяжело из-под него выходили. И только наш гол в большинстве остудил.

Не сказал бы, что Волк в идеальной форме, но он командный игрок, работяга и помогает команде», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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2 комментария

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heivani
Про оптимальную форму в начале сезона что говорить.Вот игр 10-12 сыграют,тогда можно делать выводы.Пока ,не идет временами игра у одних - другие компенсируют.Как сегодня; не впечатлила игра первой тройки,с лихвой восполнила вторая,с Волком .
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