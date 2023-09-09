Заварухин про 6:1 с «Сибирью»: «Шайба надо льдом здесь скачет, от этого немного другой хоккей. У них был хороший прессинг»

Николай Заварухин подвел итоги матча с «Сибирью» (1:6).

«Мы настраивались на тяжелую игру, в Новосибирске колоссальная поддержка болельщиков. Нужно было выдержать начало, нужен был второй гол – забили его на пересменке, поздравляю с первым голом в .

Шайба надо льдом здесь скачет, от этого немного другой хоккей. У « » был хороший прессинг, мы тяжело из-под него выходили. И только наш гол в большинстве остудил.

Не сказал бы, что в идеальной форме, но он командный игрок, работяга и помогает команде», – сказал главный тренер « ».