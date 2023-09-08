«Чикаго» выведет 7-й номер Челиоса из обращения в феврале 2024 года

«Чикаго» выведет из обращения 7-й номер Криса Челиоса в феврале 2024 года.

Церемония запланирована на 25 февраля 2024 года. Она состоится перед домашним матчем, в котором «Блэкхокс» сыграют с другим бывшим клубом защитника – «Детройтом».

За « » Челиос выступал с 1990 по 1999 годы. Он провел 664 матча в регулярных чемпионатах и набрал 487 (92+395) очков – 4-й в истории показатель клуба среди защитников.

В 65 играх плей-офф Крис добавил еще 48 (12+36) баллов. В 1992 году он дошел до финала Кубка Стэнли вместе с клубом. Кроме того, в составе команды он дважды выиграл «Норрис Трофи» (1993, 1996 годы).

За карьеру Челиос провел в 1651 матч и набрал 948 (185+763) очков. Он трижды стал обладателем Кубка Стэнли (один раз с «Монреалем» и дважды – с « »).

Защитник станет 9-м игроком в истории клуба, чей номер выведен из обращения. Ранее такой чести были удостоены Глен Холл (1), Пьер Пилот, Кит Магнусон (оба – 3), Бобби Халл (9), Дени Савар (18), Стэн Микита (21), Тони Эспозито (31), Мариан Госса (81).

Президент «Чикаго» Дэнни Вирц сказал, что его отец Роки, недавно ушедший из жизни владелец клуба, выражал желание, чтобы следующим игроком, чей номер выведут из обращения, стал Челиос.