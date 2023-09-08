«Чикаго» выведет 7-й номер Челиоса из обращения в феврале 2024 года

Теги Детройт Чикаго Крис Челиос НХЛ Роки Вирц Хоккей

«Чикаго» выведет из обращения 7-й номер Криса Челиоса в феврале 2024 года.

Церемония запланирована на 25 февраля 2024 года. Она состоится перед домашним матчем, в котором «Блэкхокс» сыграют с другим бывшим клубом защитника – «Детройтом». 

За «Чикаго» Челиос выступал с 1990 по 1999 годы. Он провел 664 матча в регулярных чемпионатах и набрал 487 (92+395) очков – 4-й в истории показатель клуба среди защитников. 

В 65 играх плей-офф Крис добавил еще 48 (12+36) баллов. В 1992 году он дошел до финала Кубка Стэнли вместе с клубом. Кроме того, в составе команды он дважды выиграл «Норрис Трофи» (1993, 1996 годы). 

За карьеру Челиос провел в НХЛ 1651 матч и набрал 948 (185+763) очков. Он трижды стал обладателем Кубка Стэнли (один раз с «Монреалем» и дважды – с «Детройтом»). 

Защитник станет 9-м игроком в истории клуба, чей номер выведен из обращения. Ранее такой чести были удостоены Глен Холл (1), Пьер Пилот, Кит Магнусон (оба – 3), Бобби Халл (9), Дени Савар (18), Стэн Микита (21), Тони Эспозито (31), Мариан Госса (81). 

Президент «Чикаго» Дэнни Вирц сказал, что его отец Роки, недавно ушедший из жизни владелец клуба, выражал желание, чтобы следующим игроком, чей номер выведут из обращения, стал Челиос. 

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
saa1910mail@gmail.com
Сибрук тоже под 7 играл и кубки выиграл. сколько он лет пылил за Ястребов? по моему он больше достоин + 2 номер Данкан Кит.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Хоккеист конечно был отличный, однако один из самых грязных игроков лиги. Именно грязных, не грубых. Постоянные тычки исподтишка, провокации, толчки на борт. Рекордсмен по ШМ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
saa1910mail@gmail.com
Ответ saa1910mail@gmail.com
Сибрук тоже под 7 играл и кубки выиграл. сколько он лет пылил за Ястребов? по моему он больше достоин + 2 номер Данкан Кит.
нашел, 15 лет играл. почему челиос ? не понятно...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
paradose
Ну фиг знает… Игрок великий, но в равной степени и для Детройта. Странноватый выбор для вывода номера в Чикаго. 9 лет в клубе и без КС выглядят как-то нефраншизненько.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Балабанов
Ответ saa1910mail@gmail.com
нашел, 15 лет играл. почему челиос ? не понятно...
Добавят позже. Будет как с тройкой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Ответ Назар Игорь
Хоккеист конечно был отличный, однако один из самых грязных игроков лиги. Именно грязных, не грубых. Постоянные тычки исподтишка, провокации, толчки на борт. Рекордсмен по ШМ.
В его время в НХЛ это было повсеместное явление.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Балабанов
Ответ paradose
Ну фиг знает… Игрок великий, но в равной степени и для Детройта. Странноватый выбор для вывода номера в Чикаго. 9 лет в клубе и без КС выглядят как-то нефраншизненько.
Надо еще учитывать, что он сам из Иллинойса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Белый офицер
Ответ paradose
Ну фиг знает… Игрок великий, но в равной степени и для Детройта. Странноватый выбор для вывода номера в Чикаго. 9 лет в клубе и без КС выглядят как-то нефраншизненько.
Норрисы свои он вроде там взял.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий