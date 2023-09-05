Шайба прошла сквозь защитную решетку шлема вратаря «Либереца» Краля: «Я беспокоился о своем зрении, но все должно быть хорошо»

Теги травмы Амбри-Пиотта чемпионат Чехии Либерец игровая форма Даниэль Краль Хоккей

Шайба попала в лицо вратаря Даниэля Краля, пройдя сквозь решетку шлема.

Голкипер чешского «Либереца» не доиграл матч против «Амбри-Пиотты».

Шайба прошла сквозь решетку его шлема после броска соперника. Голкипер был госпитализирован с травмой головы.

«В последний момент передо мной увернулся игрок, шайба попала мне прямо в самую большую щель в маске и остановилась недалеко от глаза. Сначала я даже не понял, что это шайба. Я был совершенно не в себе и думал, что меня кто-то ударил.

Я немного сориентировался после того, как ребята сняли с меня маску. Я замер, потому что ничего не видел. Я действительно беспокоился о своем зрении.

Меня сразу отправили к офтальмологу, и это было здорово. До часу ночи мне делали разные анализы. Все должно быть хорошо, поэтому я вздохнул с облегчением», – рассказал Краль.

Фото: соцсеть «Либереца»

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3 комментария

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Писатель Григорий Ельцов
Мне всегда казались дыры в маске вратарей слишком большими.
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Александр Кристаллов
Играл бы в старой маске не прошла бы!
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Юлия Морозова
Ответ Александр Кристаллов
Играл бы в старой маске не прошла бы!
Ой, дорогая, тут не только маска дело было! Шайба оказалась настолько хитрой, что просто нашла дырочку в защитной решетке и решила, что такой маленький проходик - идеальное место для прохода. Я думаю, голкипер сам был удивлен, как такое могло произойти! Но, справедливости ради, может быть новая маска стала бы ему лучшим союзником. Так что, возможно, в будущем он будет обращать больше внимания на безопасность и выберет ещё более защищенное снаряжение. Это, конечно, важно для его безопасности. Или, возможно, он будет ходить на лед с полным каскадом охранников вокруг себя, чтобы гарантированно ничто не смогло ему настичь! 😄
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