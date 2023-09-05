Шайба прошла сквозь защитную решетку шлема вратаря «Либереца» Краля: «Я беспокоился о своем зрении, но все должно быть хорошо»
Шайба попала в лицо вратаря Даниэля Краля, пройдя сквозь решетку шлема.
Голкипер чешского «Либереца» не доиграл матч против «Амбри-Пиотты».
Шайба прошла сквозь решетку его шлема после броска соперника. Голкипер был госпитализирован с травмой головы.
«В последний момент передо мной увернулся игрок, шайба попала мне прямо в самую большую щель в маске и остановилась недалеко от глаза. Сначала я даже не понял, что это шайба. Я был совершенно не в себе и думал, что меня кто-то ударил.
Я немного сориентировался после того, как ребята сняли с меня маску. Я замер, потому что ничего не видел. Я действительно беспокоился о своем зрении.
Меня сразу отправили к офтальмологу, и это было здорово. До часу ночи мне делали разные анализы. Все должно быть хорошо, поэтому я вздохнул с облегчением», – рассказал Краль.
Фото: соцсеть «Либереца»
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