Шайба прошла сквозь защитную решетку шлема вратаря «Либереца» Краля: «Я беспокоился о своем зрении, но все должно быть хорошо»

Шайба попала в лицо вратаря Даниэля Краля, пройдя сквозь решетку шлема.

Голкипер чешского « » не доиграл матч против «Амбри-Пиотты».

Шайба прошла сквозь решетку его шлема после броска соперника. Голкипер был госпитализирован с травмой головы.

«В последний момент передо мной увернулся игрок, шайба попала мне прямо в самую большую щель в маске и остановилась недалеко от глаза. Сначала я даже не понял, что это шайба. Я был совершенно не в себе и думал, что меня кто-то ударил.

Я немного сориентировался после того, как ребята сняли с меня маску. Я замер, потому что ничего не видел. Я действительно беспокоился о своем зрении.

Меня сразу отправили к офтальмологу, и это было здорово. До часу ночи мне делали разные анализы. Все должно быть хорошо, поэтому я вздохнул с облегчением», – рассказал Краль.

Фото: соцсеть «Либереца»